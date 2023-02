Clase Política | Veredicto a García Luna en Nueva York, hunde al PAN: Mario Delgado Carrillo

Esperan una FIT recargada (reloaded), en su edición 52

Culpable de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico, Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública en el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, se convirtió en la grieta que hunde al Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a los procesos electorales de junio en el Estado de México y con miras a la guerra presidencial en el año 2024, tras el empañamiento drástico de un narco gobierno que fungió como promotor de una guerra y un proteccionismo delincuencial -hasta donde fueron sus disponibilidades.

Quien destapó la cloaca infestada de pudrición y corrupción, fue el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, quien aprovecha las circunstancias políticas y se le va a la yugular al partido que también cobija al ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortez, quien se encuentra en la lista de diez aspirantes a la presidencia de México en el año 2024, junto con Lily Téllez, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila; el senador, Santiago Creel Miranda; el ex coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks; y los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri y de Chihuahua, Maru Campos.

Con el anterior escenario puesto sobre la mesa panista, el dirigente nacional del albiazul, Marco Cortez, estaría definiendo nuevamente a Ricardo Anaya, quien expuso en el pasado proceso electoral, un muladar de corrupción no probatorio ni valido en contra del PRI y Morena, tras su derrota con el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Se avecina una guerra entre el Pan y Morena

Cabe señalar que por los avances que ha tenido la llamada “ala conservadora”, con miras a las próximas elecciones de los años 2023 y 2024, el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, hizo añicos al grupo panista ligado con Felipe Calderón Hinojosa, aprovechando el veredicto final del jurado de la corte de Manhattan, Nueva York en contra de Genaro García Luna, como culpable de cuatro delitos con el narcotráfico y uno más por falsos testimonios.

“Una sentencia de la mayor gravedad para México, porque revela la naturaleza de los gobiernos panistas; primero como delincuentes electorales, se robaron la presidencia de la república, y para tratar de tener una legitimidad que supuestamente tuvieron en las urnas, declararon esta guerra al narcotráfico, siendo en realidad una banda de delincuentes para combatir a otros carteles, pero utilizando la fuerza del estado, que solo provocó una ola de violencia, sangre y muerte en miles de familias mexicanas”. Externó el dirigente de Morena, de forma tajante.

Mario Delgado ya anunció lo que se avecina, con sendas investigaciones en contra del ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa y sus ex funcionarios federales, lo que podría generar otro escenario similar contra los priistas Romero Deschamps, Lozoya Austin y compañía, con la diferencia que ahora van contra el albiazul. “Nos robaron la paz y tranquilidad, para hacerse de millones de dólares producto del narcotráfico, por eso pediremos a las autoridades mexicanas que hagan una investigación a fondo, porque no es posible que se le juzgue y se le encuentre culpable en los Estados Unidos, y en México, quede impune, y que esa investigación, vaya a fondo e incluya al jefe político y administrativo de Genaro García Luna, es decir, el ex presidente de México, Felipe Calderón que, a estas alturas ya nadie le cree, que no estaba enterado” detalló el dirigente de Morena, de forma abierta, franca y sin tapujos en una entrevista que se ha difundido a nivel internacional.

Además remata Mario Delgado Carrillo, en anunciar la petición al Instituto Nacional Electoral /(INE), sobre el retiro del registro del Partido Acción Nacional, por considerarlo una organización criminal más que política”… ¿Qué desatará estas declaraciones fuertes de Carrillo, en el bunker de los albiazules?... Por supuesto que se prevé una desandada panista en las dirigencias estatales de Morena en varios estados del país.

Esperan una FIT recargada (reloaded), en su edición 52

Un conclave de expertos en la industria de los espectáculos, está detrás de los preparativos de la expo feria internacional Tapachula que preside el ingeniero, Antonio D’amiano Gregonis; un visionario tapachulteco, que se ha ganado el afecto y cariño de montones de habitantes. Se trata de la famosa fiesta emblemática que acuerpan y hacen suya miles de chiapanecos en la región Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur bajo las siglas de la eterna FIT, fundada en el año 1963, con lo que retorna recargada a su máxima expresión en su edición número 52.

Como recordaremos, la salida de la Feria Internacional Tapachula, de los antiguos terrenos, hoy convertidos en la macro plaza, media construida en la cuarta avenida sur, fue una tragedia que cientos lloraron amargamente, puesto que la fiesta grande de Tapachula, se enraizó y eternizó por varias generaciones, convirtiéndose en un ícono popular y de talla internacional que siempre impulsó en sus entradas; la formidable exposición ganadera, pasando por cienos de expositores, cervezas, música, juegos mecánicos, una interminable red gastronómica, recuerdos y demás, hasta culminar con los stand de fresas con crema y jobos curtidos en la tan recordada salida.

Hoy por hoy, el resurgimiento de la Expo Feria Tapachula, viene a cubrir potencialmente aquella postrimería o declive de la Feria Mesoamericana. No así para mega fiesta internacional que se desarrollará en por lo menos 10 naves para la exposición ganadera y agrícola regional y nacional.

Súmele su monumental teatro del pueblo, preparado para recibir más de 8 mil visitantes, aunado a su magno palenque de gallos donde hay una extensa cartelera musical, organizada por conocido empresario del espectáculo de Mezcalapa y finalmente un majestuoso predio para alojar cerca de 400 unidades vehiculares.

No hay que olvidarse que el llegar a dicho recinto ferial, es disfrutar desde principio de cuentas de las luces de colores, ruido musical así como diversidad de juegos mecánicos, animadores como el famoso Rock Show que nuevamente se consolida y trasciende, gracias a la producción profesional de Ernesto Peche.

El magno evento se ha vendido muy bien y promete una magna derrama económica, además de la atracción turística internacional que busca degustar la gastronomía regional, la cartelera melodiosa de grupos de música regional mexicana, además de quemar la suela y el tacón con los bailes populares… Hay muy buenos comentarios