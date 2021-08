El criticado y asimilado senador, Eduardo Ramírez Aguilar, irónicamente conocido como zanja negra por sus detractores políticos y adversarios en Chiapas, dejó cabo sueltos en torno al futuro provisorio rumbo a la gubernatura de Chiapas que él busca y no precisamente por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que yace acaparada por la figura del director nacional del IMSS, Zoé Robledo Aburto, con línea de Palacio nacional.

Actualmente la cuarta transformación, registra una fisura tipo falla de San Andrés, con las aspiraciones de Ricardo Monreal Ávila a la presidencia de la república 2024, lo que repercute en la competencia interna con las figuras de Marcelo Ebrard Casaubón y Claudia Sheinbaum tras aquella frase de López Obrador de “Yo estaré hasta el 2024 y de ahí me jubilo” (Sic).

Bastó analizar la lista de invitados especiales de primera fila en Xicoténcatl, que decidieron acudir por propio voluntad con gel antibacterial, cubre boca y por encima de todos los riesgos epidemiológicos, para divisar la punta del iceberg.

Por compañerismo de cámara alta o por ley de oferta y demanda política, estuvieron dos ex dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Claudia Ruiz Massieu, digna representante del grupo Atlacomulco, de los Peña, de los Mazo, de los Montiel Rojas y Monroy entre otros actores de abolengo del Estado de México.

En la misma fila, Beatriz Paredes Rangel ex gobernadora de Tlaxcala en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ex dirigente nacional del PRI, ex embajadora en Brasil y demás cargos rimbombantes en el priismo que le han permitido tener acuerdos incluso con presidentes de México abanderados por Acción Nacional.

Ambas ex dirigentes nacionales del PRI, dejaron bueno y mal sabor de boca, dependiendo del grupo o cofradía política que quiera u odie a Ramírez Aguilar o al mismo Manuel Velasco Coello, a quien catalogan como el movedor de hilos y estirador estrella de ligas en torno al futuro de Chiapas.

La coincidente presencia de liderazgos políticos, deja entrever la primer imagen del ultrasonido que denota un producto con colores del PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), éste último porque también estuvo presente Dante Delgado Rennauro, impulsor del dirigente nacional Clemente Castañeda y promotor de un crecimiento partidista con el triunfo de Samuel García en la gubernatura de Nuevo León, similar a los resultados hace algunos ayeres en Jalisco con Enrique Alfaro Ramírez.

Y justamente en ese evento efectuado en la casona de Xicoténcatl, surgió la imagen como el ave fénix de Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas, actual senador por Chiapas y casi propietario nacional del Partido del Tucán, puesto que dejó en claro el goce de sus privilegios desde Palacio Nacional, al ganar casi la mitad de presidencias municipales y diputaciones locales en las recientes elecciones locales de Chiapas.

Además logró la mayoría de las diputaciones federales en calidad de reelección en la entidad chiapaneca que fueron encabezadas por el Verde en alianza con Morena, Partido del Trabajo y los partido localoides Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Han transcurrido los días, tras concretarse el primer ensayo de la plataforma de lanzamiento rumbo al 2024 en la casona antigua de Xicoténcatl, y las divisiones al interior del Regeneración Nacional siguen su curso, puesto que fue inadmisible para muchos hacer la convocatoria drástica de abolengo en plena tercera ola de contagios de pandemia, pero lo que jamás podrán criticar, es que fue con la venía, permiso u autorización de quien rige desde Palacio Nacional, pues también al ejecutivo nacional en turno, le importa palpar el panorama de la 4T, para medir el termómetro.

¿Ahora si será efectiva la Macro Plaza Soriana en la FIT?

Trabajos a marchas forzadas realiza maquinaría tipo moto conformadora. Terraplenan lo que algún día fue la superficie de la Feria Internacional Tapachula (FIT), aquella muestra internacional que defendió el hoy encargado de SADER en Chiapas, Héctor Cano de la Torre, último presidente de ésta importante muestra en sus antiguos terrenos.

Hace algunos sexenios, se firmó un acuerdo para sacar la Feria Internacional Tapachula de los antiguos terrenos, porque los ejidatarios del grupo Tapachula, decidieron vender la propiedad a un grupo de inversionistas que prometieron establecer una macro plaza Soriana, valuada en varios millones de pesos.

Pero además dichos terrenos, se supone que fueron comprados por la empresa a los ejidatarios tapachultecos por más de 40 millones de pesos, lo que repercutió en la expulsión de la Feria Internacional, hacia los terrenos actualmente ubicados en el libramiento sur, donde ha sido un fracaso total.

Hoy en día, los antiguos terrenos muestran un avance representativo en la destrucción de naves industriales, herrerías, incluso fue pulverizado el extinto palenque de gallos, donde yace completamente plano. Se ha detectado la llegada de maquinaria pesada para construcción. Todo indica que la inversión para demolición y construcción es millonaria. Podríamos vaticinar que se trata de los primeros trabajos de una macro plaza que presuntamente respetaría la conservación ambiental de árboles milenarios.

A la fecha ninguna autoridad federal, estatal ni municipal, ha dado un manifiesto en torno a lo que se pretende construir en dicha área. Está la sospecha de la macro plaza, pero valdría la pena informar a la opinión pública en torno a lo que acontece ¿o es que acaso con la afluencia de mercado turístico centroamericano a Tapachula, el peso mexicano ya no vale?.

Gobernador Rutilio Escandón, realiza gira histórica a Zona Alta

Si algo hay que reconocerle al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, es la voluntad de atender a los pueblos indígenas radicados en la zona alta de Tapachula como Pavencul, Chanjalé, Salchijí y Chespal.

Acompañado de la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, inauguró la pavimentación de concreto hidráulico que da acceso a dicha localidad.

En Chanjalé y Salchijí, el mandatario chiapaneco, acordó con los pobladores, brindar la rehabilitación inmediata a los servicios médicos en la clínica de salud que atiende a cientos de pobladores de dichas comunidades, como un cuerdo nacional signado por el presidente de México López Obrador.

En Toquian Grande, la demanda añeja de acercar los servicios médicos, se hizo una realidad, con el otorgamiento de una ambulancia para la población que por más de cinco décadas ha sido marginada. En sus relatos, exclamaron que sus enfermos los han traslado por los caminos escabrosos, pero en el camino se les morían lamentablemente.

Desde hace más de 22 años un gobernador no visitaba la comunidad, el ciudadano representante de las 17 comunidades de la región, Juan Sánchez Barrios, reconoció al gobierno de Rutilio Escandón por la entrega de este camino que anhelaron y gestionaron por muchos años pero ninguna administración se interesó en brindarles el apoyo.

*¿Quién mueve los hilos de los normalistas en Chiapas? Tras el anuncio del retorno a clases, comenzaron a salir a las calles y carreteras para generar un estado caótico, como el secuestro de un autobús de la línea OCC, en el tramo Tapachula- Huehuetán. En Tuxtla Gutiérrez, las congregaciones de la Mactumatzá se han pronunciado nuevamente en contra del gobierno; sin embargo, la autoridad y la Secretaría de Salud, externan que se les ha cumplido todos los pliegos de peticiones, incluyendo los recursos asignados por la federación. Entonces hay mano negra, para desestabilizar la gobernabilidad del Estado... ¿Quién da más?...





