Comparece Llaven Abarca

Con el profesionalismo, la sencillez y franqueza que lo caracteriza, el fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, después de haber cumplido con su obligación constitucional de presentar -a puerta cerrada- su informe de actividades como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, dio una conferencia de prensa ante los representantes de los medios locales y nacionales, donde fue cuestionado.





Explicó claramente el tema de la gobernabilidad era su prioridad, situación que se ha estabilizado a pesar de la falta de responsabilidad y cooperación de algunas autoridades municipales; la recuperación de predios que tenían años en poder de los invasores ya se reintegraron a sus legítimos dueños, en eso se seguirá trabajando; sobre los feminicidios, se han aclarado algunos y otros no se deben clasificar como tal porque son accidentes o suicidios. Se lucha frontalmente contra la delincuencia, en todos los sentidos. Este año por la Frontera Sur han pasado miles de migrantes, también se han metido los delincuentes, esto es un riesgo que se atiende. La denuncia es parte esencial para aclarar un delito. Llaven Abarca dijo que el turismo puede venir a Chiapas de vacaciones con la certeza de que existe seguridad, vigilancia y para esto se han coordinado los tres órdenes de gobierno, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Estos asuntos se tratan diariamente en la Mesa de Seguridad que preside el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, abundó el Fiscal. Para concluir envió un mensaje a los turistas: “vengan a visitar Chiapas, un lugar seguro para disfrutar sus vacaciones”, ya está en marcha el Operativo Invernal o lo que se conoce como Guadalupe-Reyes… CONTINUAMOS… Es un hecho, por decreto desaparecerán de la estructura del Poder Judicial, los tribunales Burocrático cuyo presidente es el notario público Juan Carlos Moreno Guillén y el Tribunal de Justicia Administrativa, donde se desempeña como presidente Víctor Marcelo Ruíz Reyna. Estas áreas comenzarán a ser desmanteladas en enero próximo, lo que significa que Moreno Guillén y Marcelo Ruiz deberán ir preparando la entrega de sus oficinas y un detallado informe de sus actividades. Con esto comienza la restructuración del Poder Judicial, donde se busca hacerlo más eficiente y adelgazar la estructura para el ahorro presupuestal considerado en la Austeridad Republicana. Es más, se comenta que próximamente podría desaparecer el Consejo de la Judicatura que, de acuerdo con la información que está en la página del Poder Judicial, es un órgano con independencia técnica y autonomía presupuestal, encargado de la vigilancia, disciplina, administración y carrera judicial de los órganos del Poder Judicial. Rutilio Escandón conoce las entrañas del Tribunal Judicial del Estado y el Consejo de la Judicatura, también conoce la capacidad de cada uno de los magistrados. Mientras tanto, el presidente del Poder Judicial, Juan Oscar Trinidad Palacios, rindió su informe de actividades ante los diputados locales, cumpliendo con su obligación tal y como lo marca la Constitución… SEGUIMOS… Al asunto del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya le están agarrando el hilo de la madeja y eso porque está detenido y va a ser enjuiciado en los Estados Unidos donde ya tienen nombres de sus cómplices. El súper secretario de lujo de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, está acusado de tener nexos con la delincuencia organizada, así lo han declarado algunos cabecillas de los carteles. Las investigaciones en la Unión Americana deben ir muy adelantadas. En México, de acuerdo a lo declarado por el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no se tocará a exfuncionarios que no hayan tenido involucramiento en delitos de complicidad con Genaro García. Y en eso está colaborando la Fiscalía General de la Republica explicó Durazo. A Genaro ya se le había señalado desde hace años de tener muchos nexos con los malosos, nunca se le investigó, era un hombre poderoso. Ahora en Estados Unidos las cosas cambian, allá se le aplicará la Ley. Aquí en nuestro país revertir una acusación parece cosa fácil, lo han hecho políticos y delincuentes que han logrado alcanzar su libertad y recobrar todo debido a fallas en la integración de las carpetas de investigación, por lo tanto los jueces “tienen” elementos para dejarlos en libertad. En la Unión Americana los expedientes están muy bien armados, las investigaciones son serias y difícilmente algún ministerio público comete errores. Genaro García Luna es la punta del iceberg que pondrá en aprietos al marihuano de Vicente Fox Quesada y al alcohólico de Felipe Calderón que se cree dueño de una nueva franquicia política al crear un nuevo partido que dirigirá Margarita Zavala. Veremos qué sucederá en este juicio que se está convirtiendo en un escándalo de grandes dimensiones… TERMINAMOS…La airosa Arriaga se ha convertido en una tierra donde prevalece la ingobernabilidad. La feroz batalla que se libra al interior de la Presidencia Municipal, donde se pelea el poder para manejar el presupuesto, ha lastimado no únicamente a la población, sino también a la planta laboral. Los trabajadores denuncian que a muchos les adeudan salarios, otros dicen que no hay recursos para pagar en estos días el aguinaldo. Pero lo peor es que ahora el déspota alcalde está despidiendo sin justificación alguna a las mujeres policías, elementos experimentados que han tomado cursos para convertirse en profesionales y desempeñar con seriedad su trabajo. El oaxaqueño José Alfredo Toledo Blas, que su nombre está detenido con alfileres en el organigrama municipal, sigue comportándose déspota con los trabajadores, sobre todo si son mujeres, eso lo comentan abiertamente los mismos empleados. Aseguran en las calles de aquel municipio que a Toledo Blas no lo une ningún nexo con Arriaga, ya que es de origen oaxaqueño, lo que lo mantiene en la lucha por el poder son los negocios que se dan bajo la sombra de la impunidad, no le interesa el progreso de la población, le interesa cumplir las instrucciones que le da el exalcalde Alejandro Patrinos Fernández y que se confronta con el "correcaminos" de David Parada, que es prófugo de la justicia pero tiene sus tentáculos dentro del ayuntamiento. La población de Arriaga se encuentra a merced del hampa, ingobernabilidad y los pésimos servicios públicos. Toledo Blas ha resultado un inútil que se ha aprovechado de la situación. Arriaga merece un mejor destino…





