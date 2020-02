Confrontación por la alcaldía de Tapachula

Comenzamos…Que ningún funcionario de cualquier nivel del gabinete del Jefe del Poder Ejecutivo del Estado, se sienta intocable, el que no pueda con la responsabilidad será cesado.





El pasado sábado se dio otro cambio, ahora fue en el Instituto Estatal de la Juventud donde el propio gobernador tomó protesta a la nueva titular de esa dependencia, Getsemaní Moreno Martínez y le dijo con toda claridad que “debe dedicarse de tiempo completo a dar seguimiento a las políticas públicas que se enfoquen al desarrollo de las y los jóvenes”. O sea, cumplir con su obligación. Quizás tenga que prescindir de los servicios de algunos que trabajan en ese instituto ya que podrían tener intereses distintos al de la 4T. Getsemaní Moreno debe entender las indicaciones que le dio el gobernador: “para su gobierno, la participación de la juventud es indispensable, ya que es el motor y la motivación del cambio que se está dando para construir un Chiapas y un México diferente, en el que sus ideas y propuestas sean tomadas en cuenta”, y comenzar inmediatamente a recuperar el tiempo perdido. Se comenta que lo mismo podría suceder en algunas dependencias que se encuentran ubicadas en la Unidad Administrativa de esta capital chiapaneca, donde aún se esperan resultados positivos que aún no se notan, porque algunos titulares no están trabajando al mismo ritmo del mandatario estatal (¿me estás oyendo inútil?). En otro lugar como es el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, bajo el cargo de Tania Valeria Robles Velázquez, dicen que se ha rodeado de personajes que en el pasado fueron señalados de corruptos como el caso de su asesor financiero un tal Miguel Arturo Alcazar Contreras. Este fulano que estuvo manejando las finanzas de esa misma institución durante seis años, cuando Williams Molares era el director y que después fue encarcelado, se desempeñaba también como representante comercial de un empresario de artículos y equipo deportivo. Durante ese tiempo dicen que se desviaron muchos recursos del programa de becas para los deportistas destacados, los paganos fueron sus empleados que fueron despedidos sin justificación alguna. La culpa de todo esto lo enfrentó William Maldonado Mauregui al estar en la cárcel varios meses, y no Miguel Alcazar. Que tenga cuidado Tania Robles con este tipo de colaboradores porque es sospechosísimo que tenga que recurrir a corruptos en lugar de personas que están preparadas y no maleadas para desempeñar esos cargos. Comentan al interior de esa institución que la cifra de resultados está demasiado maquillada, yo no soy adivino, pero si el río suena es que agua lleva y la información sale desde los mismos empleados. La corrupción debió haber quedado en el olvido desde aquel 8 de diciembre del 2018 cuando Rutilio Escandón Cadenas tomó posesión del cargo de gobernador. Los que aún siguen con las mañas del pasado muy pronto recibirán su castigo… CONTINUAMOS…Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, fue el representante personal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en los funerales del expresidente municipal de Tapachula, Óscar Gurria. Zoé Robledo vino a presentar el pésame presidencial y hacer una guardia de honor ante el féretro del exalcalde como una muestra de solidaridad con la familia Gurria. Esto demuestra que el exsecretario de Gobernación es una persona que goza de toda la confianza de López Obrador, ya que en los eventos más importantes y en algunas conferencias mañaneras es uno de los convocados a acompañarlo. La confianza que se ha ganado Zoé se debe a su actitud honesta, leal y responsable. Robledo Aburto tiene picaporte en Palacio Nacional. El día que llegó directamente a Tapachula, Zoé Robledo se presentó al velatorio donde se encontraba el cuerpo del exalcalde, sin ningún protagonismo, al contrario, con la sencillez que lo caracteriza se dirigió directamente a los familiares del malogrado Óscar Gurria Penagos para presentar los pésames de Andrés Manuel López Obrador y los suyos, después de estar varias horas acompañando a los dolientes y en especial a la viuda, se despidió y regresó a la Ciudad de México a continuar con sus labores. También el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas acompañado de su esposa Rosa Linda López Hernández, llegó a la Perla del Soconusco para encabezar el homenaje que le rindieron al exedil. Mientras esto sucedía en la agencia funeraria, en la Presidencia Municipal se libraba una feroz batalla entre los regidores, el síndico y algunos funcionarios, para designar al Presidente Sustituto. El resultado -hasta ahora- fue que el primer regidor Isidro Ovando Medina será el sucesor de Óscar Gurria… SEGUIMOS…La estrategia política entre los partidos continúa. Sin mucho jaloneo entre la raquítica militancia y la cúpula -al menos no se notó- El PVEM-Chiapas ya colocó, designó o eligió a su nueva dirigencia estatal que encabeza la diputada local, Valeria Santiago Barrientos. El legislador federal y exdirigente estatal del partido verde, Roberto Rubio Montejo, fue el responsable de tomar la protesta a Santiago Barrientos a quien pidió reforzar las acciones para impulsar el posicionamiento de ese instituto político. Roberto Rubio manejó esta situación de una manera civilizada, para evitar alguna confrontación entre la base. Hoy, Valeria Santiago tiene la encomienda de fortalecer el PVEM para posesionarlo ante las próximas elecciones del 2021, aunque ese partido actualmente es la segunda fuerza política de Chiapas en la actualidad está muy desgastado. Valeria tiene la capacidad y el tiempo necesario para poder hacer un buen papel. Cuando menos una diputación federal ya la tiene en sus manos. Valeria no es novata, tiene experiencia, carisma y voluntad… TERMINAMOS…Allá en Tuxtla Chico, en la frontera sur, los ánimos se están desbordando entre la población ya que la alcaldesa Deysi González Aguilar, no ha demostrado tener la capacidad para desempeñar el cargo de primera autoridad de ese municipio. Después de casi año y medio de estar en el poder aún no ha realizado alguna acción que beneficie a su pueblo, tal como lo prometió. La opinión de todos los representantes de la sociedad es que hasta la fecha la tal Deysi no ha hecho absolutamente nada a favor del pueblo, sin embargo, arrasa con el presupuesto. El malestar crece entre la población y amenazan con extremar sus acciones de protesta hasta que la presidenta de la cara… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico, El Heraldo de Chiapas.





