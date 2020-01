“Coronavirus” acecha la Frontera Sur

Comenzamos…Sin mucho ruido Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, continúa con las investigaciones para tener pruebas fehacientes de la “Estafa Maestra”, donde la principal cabecilla es la reclusa Rosario Robles Berlanga.





Cientos de millones de pesos fueron desviados a cuentas particulares que ligaban a la Charito Robles y donde están involucrados una decena de exfuncionarios que colaboraron con ella en Sedesol y Sedatu en las oficinas centrales y en varias delegaciones de las entidades federativas. Al que le siguen de cerca los pasos es al chiapaneco-chilango, Emilio Zebadúa González que se desempeñó como Oficial Mayor en las dos dependencias. El lavado de dinero es uno de los graves delitos que contiene la carpeta de investigación, además de Asociación Delictuosa. Dicen algunos extrabajadores de la delegación de Sedesol, que pronto Zebadúa González será detenido para hacer compañía a su muy querida amiga Rosario Robles. Pero las pesquisas no terminarán con la detención de Charito y de Zebadúa, otros nombres están en la lista. No habrá ni perdón ni olvido…CONTINUAMOS…Los políticos no pierden el tiempo, aprovechan cualquier circunstancia para comenzar descaradamente las campañas con miras al proceso electoral de 2021. Un nuevo partido está en proceso de aparecer en el escenario estatal, “Pensemos en Chiapas AC”, así se llama. A los “ideólogos” de este nuevo instituto político se le ha de haber secado el cerebro de tanto pensar en el nombre de esta nueva franquicia. De acuerdo con la información emitida por el IEPC, Oswaldo Chacón Rojas recibió la documentación correspondiente donde registran haber celebrado sus asambleas municipales en dos terceras partes del estado; sumar un mínimo de 9 mil 242 de ciudadanos afiliados, que representen el 0.26% del padrón electoral en Chiapas. El consejero presidente informó: “lo que sigue es verificar en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), la situación registral del número de personas afiliadas, y verificar el origen y egreso de los recursos que la organización utilizó para garantizar que no haya fuentes de financiación ilícita”. El dictamen lo darán los consejeros electorales en un plazo aproximadamente de 60 días. “En caso de ser procedente el registro y después de ser aprobado por el Consejo General, será a partir del 1 de julio del presente año que tendrá efecto constitutivo como Partido Político Local, y podrá participar en el Proceso Electoral 2020-2021”, afirmó Oswaldo Chacón. Un fulano que nadie conoce pero que tienen ambiciones políticas dicen que es un tal Mauricio Morales Valdez, uno de los dirigentes de esta organización. Ciertamente urge sangre nueva en el mundo político, los dinosaurios ya deben ser encerrados en zoológicos o museos, tampoco se les debe dar cabida a los, son depredadores, han destruido al país, lo han saqueado y lo siguen devastando. Pero ya no hay necesidad de crear nuevos partidos, cuestan mucho dinero al pueblo. Las prerrogativas sirven para que los dirigentes de esos institutos políticos se conviertan en archimillonarios. Las candidaturas se venden, los recursos para la propaganda electoral se esfuman. Los jóvenes que tienen aspiraciones honestas, que tienen intención de servir al pueblo, deben sumarse a los partidos existentes y no crear otros. El costo para la población es muy alto. La democracia en México, de las más caras del mundo. “Pensemos en Chiapas AC” es la primera organización que presenta este año su solicitud para convertirse en partido político, después aparecerán otras. Muy pronto estos personajes de oscura trayectoria volverán a mostrase en la arena política, otros están agazapados esperando el momento justo para sumarse a algún proyecto que consideren el más fuerte para las elecciones del próximo año, total hay muchos espacios: alcaldías, diputaciones federales y locales…SEGUIMOS…Impresiona el dato que da a conocer Rafael García del Horno, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Guanajuato, en el 2019, nuestro país importó 16 millones de toneladas de maíz amarillo. Este grano se utiliza para la engorda de ganado vacuno y porcino ya que es rico en grasas. Los productores del campo en México siembran maíz blanco que sirve principalmente para la elaboración de la tortilla que es el consumo básico de los mexicanos, pero la producción no satisface el mercado nacional, por esa razón México rompió el récord en la compra de maíz. Esto lo afirman los propios productores. Miles de millones de dólares tienen que invertirse para importar este grano del extranjero, principalmente de la Unión Americana. Es increíble que nuestro país teniendo una gran extensión de tierras para cultivo, tenga que importar el maíz. Incomprensible. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó que nuestro país es el primer importador de leche en polvo y el quinto en leche líquida y explicó que en 2018 se importó el equivalente a 3 mil 740 millones de litros de ambos productos. Antes del levantamiento armado del EZLN, en Chiapas había importantes cuencas lecheras y grandes extensiones de tierra donde se sembraba maíz, en 1994 la organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, invadió cientos de ranchos ubicados en las zonas Centro y Norte del estado, acabando con la producción de carne de res, leche, maíz y otros cultivos. Los invasores talaron por completo esas tierras para vender madera, ninguna autoridad de aquel tiempo frenó las invasiones, el robo de animales y la deforestación criminal que cometieron cubriéndose de capuchas. Chiapas terminó de ser el granero de México y uno de los principales productores de res. Hoy lo que comemos tenemos que importarlo. Asegura el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula que para finales de este sexenio, México será autosuficiente en la producción de maíz, mientras tanto seguiremos importando alimentos… TERMINAMOS…El virus mortal “coronavirus” que se detectó en China, se expande velozmente por todo el mundo, el primer caso en América se detectó en los Estados Unidos, nuestros vecinos. Todos los países han encendido sus focos rojos, están en alerta. Por la Frontera Sur de México entran sin control miles de migrantes, en esta zona de Chiapas el peligro de contagio del “coronavirus” es más factible. Las autoridades de salud deben urgentemente poner un cordón sanitario para tratar de evitar el contagio...Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico, El Heraldo de Chiapas.





ramirezcorzo@hotmail.com