Diócesis de Tapachula | Domingo XXI del tiempo ordinario

1. Querida familia diocesana, el texto breve de Lucas (13,22-30) que escuchamos en este domingo es de una riqueza inmensa. Inicia poniéndonos frente a una realidad de apertura a varios pueblos.En esta apertura y pluralidad, le presentan a Jesús una curiosidad con rostro de preocupación, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Lejos de responderá una curiosidad numérica, Jesús hace un llamado enérgico y una exhortación general. La salvación viene de Dios, pero esto no nos libera de la responsabilidad de hacer lo que debemos por alcanzarla. En la respuesta de Jesús, la salvación no aparece como una oferta baratita a la que se puede acceder de forma descuidada o por el hecho de pertenecer al pueblo elegido por Dios. La proclamación de la salvación que Dios ha hecho es un anuncio que compromete alhombre y exige de él una dinámica de esfuerzo y búsqueda constante.

La respuesta de Jesús enfoca dos aspectos de la salvación: lo que no es la salvación y qué implica para el ser humano. No se accede a la salvación por el hecho de ser judío, por el simple hecho de pertenecer al pueblo elegido. La apertura universal de la salvación exige nuevos criterios, comunes a todos. Es decir, hoy no se alcanza la salvación por el hecho de pertenecer a algún grupo religioso o a la Iglesia católica. La salvación se alcanza haciendo el bien, incorporando a nuestra vida los criterios del evangelio y dejando que ellos conduzcan del todo nuestro actuar. La religión no salva, ni condena. El obrar el bien o el mal serán los criterios determinantes.





2. Escuchemos la voz de la creación.Continuando con nuestra reflexión, me gustaría recordar el tema de la existencia de una “deuda ecológica”, abordada en Laudato Sinúmero 51. Aunque al abordar este tema, el Papa Francisco se centra en la deuda que los países desarrollados tienen con los países pobres, de donde obtienen materia prima a costa de la explotación desmedida de sus recursos naturales.Considero que participan también de esta deuda ecológica, quienes de manera individual se dejan seducir por la novedad de productos, desechando los todavía útiles. Este consumismo de novedades es una tendencia nociva que produce mayor explotación de los recursos naturales con el afán de producir. De este modo se convierte en una cadena destructiva que inicia en el poco cuidado de no saber utilizar lo que se tiene y de caer en la tentación consumista de lo nuevo y reciente. También nosotros estamos en deuda ecológica con las generaciones futuras. Un buen signo de conversión ecológica será siempre preguntarnos sobre la necesidad y la verdadera utilidad de comprar algo nuevo.





3. Agradezco a las familias parroquiales y a mis hermanos sacerdotes la alegría y la buena disponibilidad delante de los nuevos nombramientos. Esto es una expresión del espíritu desinodalidad y de familias parroquiales que se saben peregrinas. Invito a todos a renovarse con nuevas fuerzas y a seguir haciendo presente el reino de Dios allí donde viven y perseveran cada uno. El horizonte de nuestro caminar lo hemos trazado en el Nuevo Plan Diocesano de Pastoral.





4. Oremos por la Iglesia que peregrina en Nicaragua. “He venido a traer fuego a la tierra ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!” (Lc 12,49). Estas palabras del Señor que escuchamos el domingo pasado se encarnan en la realidad que vive la Iglesia que peregrina en Nicaragua. El mensaje del Señor es un mensaje que trae fuego quedes en mascara las estructuras del mal y de la violencia. Este fuego conduce siempre a la Iglesia a convertirse en signo profético de denuncia pacífica; la Iglesia no puede venderse a los poderes del mal ni a ninguna ideología. El único referente al que responde la Iglesia es al Evangelio.

Por ello, les pido que acompañemos con la oración a nuestros hermanos que sufren la persecución por causa de la fe, pidamos también por las autoridades nicaragüenses para que detengan el asedio y la persecución de ese hermano pueblo católico. Que este testimonio de fe también nos edifique y aliente a todos.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.