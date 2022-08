Diócesis de Tapachula | El fuego encendido en la cruz abrasará y purificará los corazones

Querida familia diocesana, “he venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!”, leemos en el Evangelio de San Lucas (12,49-53). Este fuego, simbólico por supuesto, hace referencia al sacrificio en Jerusalén como algo real e inevitable. El texto de Jeremías nos ayuda a comprender la angustia de la espera y la fuerza dramática del bautismo de sangre. El fuego encendido en la cruz abrasará y purificará los corazones al grado de provocar, como algo inevitable, un posicionamiento entre los seguidores mismos y entre ellos y los de su entorno. Este bautismo de sangre es el que no nos permitirá permanecer indiferentes. La paz que Jesús trae no puede entenderse como una unidad irreflexiva, sino que exige un pronunciamiento existencial definitivo. No he venido a traer la paz, sino la división. Salta a la vista que, aunque sean palabras conocidas por nosotros, su significado va más allá del uso ordinario. En español estricto a la paz se opondría la guerra. Sin embargo, aquí a la paz se le opone la división. La violencia del acontecimiento de la cruz no provocará una guerra entre quienes lo contemplan, sino un posicionamiento claro al respecto. Posicionamiento que, sin llegar a enfrentar, aglutina por la posición tomada. No se admite la indiferencia, porque el fuego a su paso abrasa todo y a todos.

No estamos hablando de una guerra entre pueblos, sino de algo mucho más impactante: la actitud distinta, incluso entre los miembros de la misma familia. No ha de parecernos extraño que, en el seguimiento de Jesús, haya en la familia posturas encontradas. La preparación recibida por el discípulo en la subida a Jerusalén ha de capacitarlo para mantener una posición que lo distinga de los demás, sin sentimientos de exclusión. Una postura bien tomada respecto de Jesús no es una postura excluyente, sino involucrante en la esperanza. La identidad cristiana auténtica no ha de tener miedo a posicionarse y convivir entre otros modos de vida distintos al sugerido y propuesto por el evangelio.

2. Diálogos por la Justicia y la Reconciliación para la Paz. El pasado 11 de agosto se publicó un nuevo mensaje titulado: Diálogos por la Justicia y la Reconciliación para la Paz, de parte de la Conferencia de Obispos, la Conferencia de Superiores Mayores, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y la Dimensión Episcopal para los Laicos. En él se agradece la participación de las distintas comunidades del país en la Jornada de Oración por la Paz. E igualmente, se agradece a los medios de comunicación que se sumaron a la difusión de esta iniciativa.

Ahora se afirma que ante la ausencia de espacios de expresión y debate público sobre los problemas de interés nacional y los clamores expresados por la gran mayoría, como son: el reclamo por la violencia que azota nuestro país, unido a la impunidad crónica y la corrupción del sistema de justicia; se experimenta la necesidad de favorecer espacios de diálogo plural, crítico y propositivo que permita avanzar en la construcción de respuestas inter institucionales para colaborar en la solución de estos problemas que nos apremian. Por este motivo se convoca a toda la comunidad de los diversos sectores a sumarse al proceso que contempla un itinerario de oración, conversación y discernimiento a nivel local y nacional, y que busca promover la participación de actores diversos para articular iniciativas que lleven a mejorar el sistema de justicia, las estrategias de seguridad y así poner las bases para la paz.

Se trata de sumarse a cuatro líneas de acción: 1. Jornadas de Oración Mensual. 2. Conversatorios por la Paz. 3. Diálogos Justicia y Seguridad. 4. Plataforma Enciende una Luz. Participemos.

3. Escuchar la voz de la naturaleza. Nos seguimos preparando para esta jornada ecuménica de oración por nuestra Casa Común que iniciará el próximo 01 de septiembre y terminará el 04 de octubre. Continuando con nuestra reflexión, afirmamos que la voz de la creación proclama con alegría la presencia de su Creador y, al mismo tiempo, gime el desencanto desgarrador que los seres humanos le estamos haciendo. Sólo desde una conversión profunda de nuestras actitudes egoístas y destructoras podrá ser contenido el dolor de la naturaleza. Y la conversión no puede ser sólo individual sino también comunitaria porque se requiere de un cambio duradero. No basta que cada uno sea mejor para resolver una situación tan compleja como la que afronta el mundo actual.

La conversión comunitaria supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura hacia la Casa Común. En primer lugar, implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos aunque nadie los vea o los reconozca. También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal (cf. LS 220).

4. El pasado 11 de agosto se clausuró el VIII Encuentro de Obispos y Agentes de Pastoral de Movilidad Humana de la Frontera Sur de México y Centroamérica, realizado en Antigua, Guatemala. Comparto algunas ideas importantes que se reflexionaron:

a. Se constata con preocupación cómo los gobiernos de nuestras regiones no garantizan el derecho a permanecer en la propia tierra ya que se sigue promoviendo modelos de desarrollo que ensanchan las desigualdades socioeconómicas y profundizan las condiciones de precariedad que viven las mayorías ya empobrecidas.

b. Preocupa el progresivo deterioro de las ya frágiles democracias que, junto a la corrupción endémica y la cultura de la impunidad, dificultan las posibilidades de construcción de sociedades prósperas, donde se practique la justicia y se viva en paz.

c. Se promueven y profundizan las políticas de contención de la migración de los más empobrecidos a quienes se ve como amenazas y se les aplican medidas basadas en una visión de seguridad nacional por encima del derecho a migrar y buscar un mejor porvenir.

d. Hay una clara conciencia de que muchas de esas medidas son impulsadas por los intereses internacionales bajo la idea de “ordenar” la migración, pero con el interés real de detenerlas. Pero se descubre que existe una clara y profunda contradicción ya que el flujo de los grandes capitales se dan a pesar de que ello traerá la desgracia de los más desfavorecidos. Fluyen los capitales más no las personas.

e. Hay signos de esperanza. Sobresalen los signos del amor que mueve a tantos hermanos que arriesgan todo por sus familias.

f. Hay conciencia de la necesidad de hacer crecer la pastoral de la movilidad humana, fortaleciendo los espacios de articulación nacional y regional.

5. Segunda Jornada Nacional de la Juventud. Este domingo estamos concluyendo con la Segunda Jornada Nacional de la Juventud, convocada por la Dimensión Episcopal Mexicana de pastoral de Adolescentes y Jóvenes. El lema que alentó esta jornada fue: “María se levantó y partió sin demora” (Lc 1,39). Felicitamos a nuestros adolescentes y jóvenes que participaron en este maravilloso evento. Los invito para que compartan sus experiencias.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana