Edil vacaciona en Europa

El gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenas, presidió en Comitán de Domínguez, la reunión de la Mesa de Seguridad.





Al concluir esa reunión, entregó equipo a las corporaciones policiacas para que puedan desempeñar correctamente su trabajo y se garantice también su seguridad. Esa región fronteriza había sido azotada por la delincuencia organizada, pero con responsabilidad y capacidad se ha ido erradicando los hechos delictivos, lo que importa es la seguridad de la población. Durante su intervención el fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, expresó que “en Chiapas se aplica la ley con mano firme y sin simulaciones”, también “reconoció la voluntad política del gobernador Rutilio Escandón para garantizar la paz y el progreso en la entidad”. En este importante evento participó la presidenta del Poder Legislativo, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, que ha respaldado estas acciones que tienen como el principal objetivo lograr la gobernabilidad, paz y tranquilidad social en toda la geografía chiapaneca. En la apretada agenda de trabajo de Bonilla Hidalgo, el punto más importante es el de unir esfuerzos con el Jefe del Poder Ejecutivo para regresar a los chiapanecos la confianza en sus instituciones y eso se logra únicamente trabajando con transparencia y a través de leyes impulsar el desarrollo de todas las clases sociales, sin distingo, sin engaños. Lo sucedido en administraciones anteriores donde los funcionarios y los legisladores utilizaban los recursos del erario público para su beneficio personal y no para realizar acciones y obras que beneficiaran al pueblo. La corrupción va quedando en el pasado, sin embargo, algunos servidores públicos como los alcaldes no comprenden que tienen que trabajar tiempo completo para mejorar el nivel de vida de sus gobernados. Tal es el caso del edil de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón que no se presentó a este importante evento ya que anda disfrutando de unas “merecidas” vacaciones en Europa. De seguro que Jorge Luis Escandón va que vuela a ocupar una celda en “El Amate”, su ausencia la notó el que manda en Chiapas. Los alcaldes de Comitán, Nicolás Ruiz, Tzimol, Venustiano Carranza, La Trinitaria, Las Rosas y Socoltenango, estaban en primera fila muy bien arregladitos y sonrientes, disciplinados… CONTINUAMOS…Francisco Moisés Bedwell Jiménez, mejor conocido en el bajo mundo de la política chiapaneca como “Paquito Bedwell”, se ha caracterizado por ser un tipo oportunista que se dedica a vender información al mejor postor, o sea es “oreja”. Mucho cuidado debe tener el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas debido a que el Contralor General de ese órgano electoral, el ambicioso del “Finito Bedwell”, viaja constantemente a Tijuana a buscar entrevistarse con Amador Rodríguez Lozano para entregarle tarjetas informativas de lo que sucede en nuestra entidad y principalmente lo que acontece al interior del IEPC. Paquito Bedwell forma parte de la comunidad de docentes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a pesar de estar imposibilitado de prestar otros servicios al ser Contralor Electoral. Además, tiene una Notaría Pública que le regaló el exgobernador Juan Sabines Guerrero, cuando diariamente tenía que llevar información a Nemesio Ponse Sánchez que en ese tiempo se desempeñaba como Subsecretario General de Gobierno. La sumisión con que se comportaba Paquito Bedwell le valió obtener muchas prebendas. Teniendo como tarjeta de presentación el camaleonismo para obtener la confianza del exmandatario Manuel Velasco Coello con quien hacen una perfecta mancuerna, logrando conseguir posiciones gracias a su principal capacidad: la intriga. Actualmente, “el Finito Bedwell” diariamente se presenta en Palacio de Gobierno solicitando audiencia con un alto funcionario, nunca es recibido y eso le ha causado una gran desesperación, se hace el aparecido en los eventos del gobernador y del Secretario General de Gobierno, tratando de buscar una entrevista. La cortesía política de Escandón Cadenas y de Brito Mazariegos no pasa de un saludo de mano. Lo conocen, saben que es un oportunista que no sabe de lealtad, a la primera oportunidad traiciona. Este sujeto ahora anda desesperado, ya que su periodo como titular de la Contraloría General Electoral, concluye el próximo septiembre de este año, pero quiere reelegirse. Ismael Brito ha dicho en repetidas ocasiones que no meterá las manos en el próximo proceso electoral, eso debe entenderlo el “simpático” de Paquito Bedwell a quien se le ve en los eventos en los rincones, solo, con la desesperación dibujada en su cadavérico rostro. Tipos de esta calaña, corruptos y oportunistas, son los que le han hecho mucho daño a Chiapas… TERMINAMOS…La franja fronteriza entre México y Guatemala es una coladera, diariamente entran decenas de migrantes que se comportan agresivos con los elementos del INM y de la Guardia Nacional. Dicen que aproximadamente 50 mil centroamericanos, haitianos, cubanos y africanos deambulan por las calles de las cabeceras municipales del Soconusco de la Costa y hasta de la capital chiapaneca, la mayoría de los hombres son delincuentes y muchas de las mujeres se dedican a la prostitución sin tener un control sanitario, pero cuidado y lleguen a requerirlos para exigirles cumplan con las leyes migratorias. Las organizaciones internacionales de DH lanzan inmediatamente la advertencia de enviar una recomendación a las autoridades mexicanas por el agresivo trato que se les dan a los indocumentados. Esas organizaciones deberían de venir a ver el peligroso comportamiento de los indocumentados, que no respetan las leyes de nuestro país, que exigen comida, techo y atención médica a las autoridades municipales y estatales, a cambio de nada, únicamente exigen. Chiapas está plagado de indocumentados, no hay control y vienen más caravanas, ya están en camino…

Mañana termina el plazo para que las agrupaciones que pretendan constituirse como organizaciones políticas presenten ante el IEPC, su carta de intención y la documentación que soporte "las constancias que demuestren que tienen un órgano directivo de carácter estatal, y sus respectivas delegaciones en al menos 15 municipios; además de contar con documentos básicos, entre otros requisitos", dio a conocer a través de un comunicado el máximo órgano electoral de Chiapas. Veremos cuántos líderes mañosos que han vivido del presupuesto toda su vida, solicitan registrar nuevas organizaciones…





