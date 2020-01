El arte de la prevención para la sobrevivencia

COMENZAMOS…Sobrevivir es un arte permanente de vida que pasa obligadamente por la prevención para tener mayor éxito .





La gente que ha sentido en alguna ocasión un terremoto sabe de la importancia de contar con un plan de contingencia para enfrentar esa eventualidad. Sobre todo si habita en alguna zona de alta sismicidad como en el caso de Chiapas. Ayer se realizó un macrosimulacro nacional, organizado por las autoridades de Protección Civil, en punto de las 11:00 horas. El sismo hipotético será de magnitud 7.0 con epicentro en el Estado de México. Todos estamos comprometidos a colaborar para saber qué hacer en caso de un terremoto. La participación es vital para minimizar los saldos negativos ha venido comentado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a los diversos sectores con los que se ha reunido en estos primeros días del año. Chiapas por ser una zona de alta sismicidad, somos los primeros en estar preparados para afrontar una posible eventualidad en la casa, escuela, oficina, en centro de alta concentración humana, transporte, centros religiosos, plazas comerciales, entre otros. De la práctica que tengamos en los simulacros, en esa medida podremos tener mejor oportunidad de salir ilesos de esos apuros. El mandatario estatal está firmemente convencido que este tipo de ejercicios o maniobra nos permiten tener segundos que son vitales para ponernos a salvo y sobrevivir, a eso se debe que en cada oportunidad que tiene mencione la necesidad que tenemos de estar preparados para llegado el momento, saber qué hacer. Al poner en práctica los simulacros en nuestros hogares estamos aportando -con el ejemplo- a nuestros hijos, a ser responsables y previsores, les viene platicando Escandón Cadenas a los padres de familia cuando tiene oportunidad de reunirse con ellos, durante las giras de trabajo que realiza por los municipios de Chiapas. Como es de todos sabido, en la región de la Sierra Madre de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, se encuentra un lugar donde se unen las tres principales placas tectónicas del norte de nuestro hemisferio y una de las más activas en el mundo, por ello es de vital importancia realizar constantemente simulacros para estar preparados a sobrevivir, a ponernos a salvo… CONTINUAMOS…A pesar de su juventud, el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, ha demostrado tener madurez en la toma de decisiones. Esta institución de seguridad social ha elevado la calidad en la prestación de servicios a los derechohabientes y se ha abatido la falta de medicamentos y material convirtiéndola en un instituto modelo. Robledo ha convencido a todos los trabajadores de todos los niveles del IMSS a jalar parejo, a cumplir cabalmente con sus obligaciones que es la de prestar una atención digna a cada una de las personas que necesitan el apoyo médico o administrativo de los afiliados a esa institución. Desde que tomó el timón del IMSS Zoé Robledo, se acabaron las contrataciones por dedazo, actualmente los aspirantes a un puesto deben pasar por un proceso de selección ante el Consejo Técnico para constatar que están preparados para desempeñarlo, las decisiones personales, en las rodillas, se terminaron. El principal objetivo de Robledo Aburto dar oportunidad a las mejores mujeres y hombres que laboran en esa institución y que están preparados para servir a los ciudadanos. Quedaron atrás las recomendaciones donde funcionarios que no tenían el perfil adecuado para desempeñar algún cargo, se contrataban con altos abultados salarios, los negocios se hacían al margen de toda normatividad. Es por esa razón que arruinaron al Seguro Social, institución que sobrevive debido a la cuota que se les cobra a los patrones. Zoé Robledo Aburto ha demostrado su interés, responsabilidad y honestidad, por eso los buenos resultados… SEGUIMOS…Gran inconformidad existe en los ejidos de Mazatán en la zona Soconusco de Chiapas, ya que dicen que los técnicos responsables del programa “Sembrando Vida”, obligan a los campesinos a comprar con las tarjetas que se les otorgan y donde les depositan los correspondientes apoyos federales, en una empresa de nombre “Motrissa”, que es propiedad de un tal Eder Monzón Toledo. Comentan los beneficiarios de este programa que en caso de que ellos quieran buscar otras opciones donde les mejoren los precios, los técnicos Romualdo Hernández Bautista y Didier López Arias los amenazan con sacarlos del programa. Hasta las palas, machetes, carretillas y bombas para fumigar los técnicos las compran con ese proveedor y se las entregan a los ejidatarios, esto a los precios que acuerdan el empresario y los técnicos sin tomar en cuenta a los campesinos. Los inconformes están organizándose para organizar marchas en repudio a estos corruptos que han convertido en un negocio productivo un programa federal que tiene como finalidad el impulsar el desarrollo en las regiones de más alta marginación. Este par de corruptos -Hernández Bautista y López Arias- aprendieron bien las mañas del pasado, por eso es urgente que sean investigados y castigados, antes de que los campesinos afectados por las ambiciones de esta mancuerna de mal nacidos sean castigados por los propios beneficiarios de “Sembrando Vidas”… TERMINAMOS…Nueva avalancha de migrantes está entrando a nuestro país desde el sábado pasado. Se calcula que son un promedio de 2 mil 500 a tres mil centroamericanos comenzaron a cruzar la franja fronteriza que divide a México con Guatemala, esto a pesar de que elementos de la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración y el Ejercito mexicano están resguardando la Frontera Sur. Desgraciadamente, esta Frontera es porosa y tiene muchos accesos que son utilizados por los polleros para pasar a los indocumentados. La exigencia de la nueva turba de gente centroamericana es el ofrecimiento que hizo el gobierno federal de ofertar cuatro mil empleos a los migrantes que tienen su documentación legal. Esta oferta de empleos ha resultado atractiva a los que viven en los países de Centroamérica y que en sus lugares de origen no tienen posibilidades de subsistir. Para nuestra gente chiapaneca es ya un problema el hecho de que unos 50 mil migrantes, que no se conoce si tienen los permisos correspondientes, andan en las calles de todas las cabeceras municipales de la geografía estatal, muchos exigiendo dinero y otros más delinquiendo. Estos se han convertido en una amarga pesadilla para los chipanecos ya que algunos grupos de delincuentes han traído violencia y muerte, otras a ejercer la prostitución sin control… DE SALIDA…Agradezco a cada uno de mis amigos, compañeros y familiares, las muestras de solidaridad y el acompañamiento por el deceso de mi querido hermano Hermilo Chacón Ramírez Corzo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, eso nos reconfortó. Ya sus cenizas fueron esparcidas en las aguas de Puerto Arista, lugar donde él quería descansar para siempre… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico, El Heraldo de Chiapas.





