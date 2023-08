El Espectador | La batalla territorial en las entrañas de México

El rugido del músculo territorial ya resuena en el horizonte político de México mientras el país se prepara para un enfrentamiento que promete salpicar lodo conforme más nos acerquemos al año 2024. En un escenario donde las estrategias convencionales de propaganda parecen no quedarse atrás, es el enigma del terreno y el poder de las bases lo que ha cautivado la atención de los más observadores en este espectáculo político en evolución.

Desde las sombras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), una observadora atenta ha señalado la táctica menospreciada que algunos medios han olvidado resaltar: el despliegue del músculo territorial. Esta mujer, con raíces profundas en las entrañas del movimiento y acceso a las interioridades de las campañas, clama que los medios de comunicación están perdiendo de vista la verdadera esencia de las elecciones, desviando la mirada de los logros en las trincheras y centrándose en eventos superficiales. "Es hora de que los medios vuelvan sus lentes hacia lo que realmente importa", advierte.

La narrativa, aparentemente monótona, de mítines y retórica política, está siendo reemplazada por una enérgica competencia en el corazón de México. Esta figura apasionada narra con entusiasmo cómo han superado los obstáculos y han conquistado territorios aparentemente hostiles. Pueblos en Veracruz, Sonora y el Estado de México, considerados bastiones opositores, han sido testigos de la consolidación de un imperio de simpatizantes y militantes. Un logro que ha transformado la narrativa y ha sembrado semillas de la victoria en lugares donde antes parecía imposible.

Mientras el ruido de la contienda electoral se intensifica, se dibujan claramente tres figuras que representan lo que podría ser un más de lo mismo para la nación, es decir, la continuidad de los objetivos de López Obrador. Se habla de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, apodados coloquialmente como las corcholatas, luchando por la bendición del líder máximo. La carrera se precipita hacia un punto de no retorno, a solo 11 días de la culminación de sus recorridos y asambleas, marcando el inicio de la encuesta definitiva que revelará al elegido.

“No te has fijado en el músculo territorial”, me dice esa persona muy incrustada dentro del Movimiento de Regeneración Nacional y la campaña de la 4T. La verdad, le dije, los reporteros no podemos estar todos los días contando personas en mítines o tratando de entender por qué siguen aferrados los candidatos a esas prácticas de propaganda para ganar votos que parece que a estas alturas del 2023 a pocos emocionan. Me reclama que los medios no estamos cubriendo bien las campañas electorales, dice que incluso hubo muy buen material en el primer encuentro de los opositores y parece que a ningún periódico le interesó publicar las crónicas de Xóchitl, Creel, Beatriz y De la Madrid.

Dice que hablando de territorios, no todo brilla igual para los tres contendientes.

Que los resplandores alimentados por una exposición incansable en vallas publicitarias y espectaculares se han diluido en comparación con el terreno labrado por algunos rivales.

Exagera, creo yo, cuando dice que más que una campaña, se está tejiendo en el tejido de México. Cada uno de los aspirantes, reitera, independientemente de sus cualidades, está siendo analizado y evaluado en términos de músculo territorial.