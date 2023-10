El Espectador | Masacre puede desatar un conflicto más grave

En la intrincada trama de la geopolítica mundial, hay naciones cuya influencia puede cambiar el curso de eventos históricos. Arabia Saudita, bajo la dirección de la familia Al Saud desde 1932, es uno de estos titanes silenciosos. No debemos subestimar ni provocar a una nación que no solo es la cuna del Islam, sino que también posee el 17.2 por ciento de las reservas mundiales de petróleo.

Este domingo, durante un encuentro en Riad entre el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman y el Secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, se puso en la mesa la delicada situación de Gaza. El príncipe resaltó la urgencia de detener las acciones militares que están despojando a inocentes de sus vidas. La visión del Reino es clara: buscar la paz, alentar la desescalada y coadyuvar en la restauración de la estabilidad en Oriente Medio. Arabia Saudita continúa defendiendo los derechos del pueblo palestino, condenando con vehemencia los ataques contra civiles e infraestructuras vitales.

Como le contamos en este espacio, fuimos testigos del intento de profundizar relaciones de Israel y Arabia Saudita hace unos días, durante una reunión mundial de turismo que encabezó la mexicana Gloria Guevara en Riad. En esos días, la Administración Biden veía la perspectiva de una normalización entre Arabia Saudita e Israel como un cambio potencialmente transformador que podría contribuir a la estabilidad de la región de Oriente Medio y animar a los gobiernos de otros países predominantemente musulmanes a seguir el mismo camino. Sin embargo, la postura saudita hacia Israel siempre ha sido cautelosa. A pesar de darle a Israel derechos de sobrevuelo, mantiene firmes las demandas palestinas y su compromiso con la Iniciativa de Paz Árabe de 2002.

En agosto de 2023, Arabia Saudita llevó su compromiso un paso más allá, nombrando a su embajador en Jordania como representante no residente en "el Estado de Palestina". La posición del reino sobre la relación con Israel ha ido variando, pero el Príncipe Heredero recalca que se debe resolver el conflicto palestino antes de cualquier normalización.

Analistas sugieren que Arabia Saudita podría buscar compromisos adicionales tanto de Israel como de EU. Más allá de Palestina, se especula sobre la posible adquisición de aviones F-35 y permisos en su programa nuclear.

Un último giro en la política exterior saudita es el restablecimiento de relaciones con Irán en marzo de 2023, con la mediación de China.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el jefe de la diplomacia estadounidense llegó a Israel el jueves, cuando el país preparaba una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza en represalia por el letal ataque de Hamas contra civiles, y también ha estado en Qatar, Jordania, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto. El conflicto ha suscitado la preocupación internacional de que pueda desencadenar una guerra regional más amplia.

"En todos los países a los que he ido existe la determinación de asegurarse de que este conflicto no se extienda", declaró Blinken a la prensa mientras se preparaba para abandonar El Cairo, reportó Reuters. "Están usando su propia influencia, sus propias relaciones, para tratar de asegurarse de que esto no ocurra".