El Espectador | Obligados a arriesgarse en la 4T

Al más alto nivel de la 4T, no gustó para nada el periodo de confinamiento, de ahí que, en varias dependencias federales, alcaldías y municipios pertenecientes a gobiernos morenistas se endurecieron las medidas para tomar asistencia a los burócratas.

En todos los medios de comunicación importantes, como The Wall Street Journal o el Financial Times, se habla del regreso a las oficinas. Un tema pendiente pero que se tiene que discutir hoy, cuando las señales indican que todos deben regresar a sus actividades pronto. Tenemos que regresar, dicen los observadores internacionales, pero no hay incentivos para llenar de nuevo las oficinas.

Nos enseñaron a trabajar a distancia, con la comodidad de no utilizar traje o desplazarnos por una ciudad repleta de autos. Y ahora quieren que regresemos a la oficina, bien vestidos y simplemente para vernos las caras de frente, cuando podríamos trabajar desde la distancia y hacer el mismo trabajo en menos tiempo.

Muchos han elegido estos días para renunciar. Han entendido que no es necesario arriesgar tanta vida por tan poco salario. Por malas caras o por órdenes que no hacen sentido.

Hablando de México y el gobierno que todos hablan es del pasado. Según cuentan, a los trabajadores se les pasa lista de forma física y a través de mensajería instantánea para verificar que estén en sus lugares de trabajo y ya no estén en el aislamiento derivado de la jornada de sana distancia; a quienes no se les puede ubicar en sus encargos, se les ha descontado ya el día y solo con justificante por enfermedad se permite la ausencia por alrededor de cinco días.

Ojo, no es solamente la 4T de López Obrador, algunas empresas que se dicen de avanzada, sofisticadas con jefes jóvenes, exigen trabajar como en el pasado, luego de obligarnos a vivir como en el futuro caótico al borde de la muerte por pandemia.

Algunos dirán: Si no te gusta, renuncia.

¿Y qué esperan?





Iberdrola responde





“Bueno, tengo que decir que seguimos prorrateando normal en la condición normal. Entonces creo que es una reforma constitucional que todavía está en el Congreso. Creo que veremos cómo evoluciona y veremos cuál es la decisión final. Y creo que el nivel de disponibilidad y utilización de nuestro plan está muy por encima del 80 por ciento. Así que creo que está bien en la normalidad. Así que creo que eso es lo que puedo decir”. En realidad, el CEO de Iberdrola, Ignacio Galán, no dijo nada ante la pregunta de los analistas. ¿Cuál es la perspectiva actual en México, dado el comentario reciente del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? ¿Confía en que puede mantener su operación y ganancias?

Para los observadores en México, es claro que Iberdrola se ha convertido en un costal de boxeo del mandatario mexicano, siguen recibiendo puñetazos desde Palacio Nacional, y salen a decir que están en la condición normal. Cuando dicen que verán cómo evoluciona todo, algunos interpretan que tratarán de resistir la golpiza.





Violencia y Monreal





Nos comentan que para Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, es muy importante revisar conjuntamente con el gabinete de seguridad el tema que tiene que ver con el temor de la gente, con la asignatura pendiente de la Cuarta Transformación, con el reclamo social: la falta de paz y tranquilidad.

Dicho de otro modo, el senador está convencido que no hay que darle espacio a los delincuentes que han fortalecido sus arsenales y recrudecido sus acciones. Sin tregua contra ellos, pues.

Pero para que esto suceda es necesario revisar conjuntamente la estrategia del gabinete de Seguridad, es decir, con los titulares de las secretarías de Marina y Seguridad Pública, el Ejército y Guardia Nacional , y con legisladoras y legisladores con la finalidad de, como lluvia de ideas, dar ideas, establecer puntos a seguir y, en su caso, apurar la discusión sobre la GN que está pendiente.

Es un reclamo social que ha quedado pendiente de cumplir y satisfacer, por lo que, dijo Monreal, hay que profundizar en este trabajo para no fallarle a los votantes ni a la población de todo el país.