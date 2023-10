El mundo quedó sorprendido por el ataque de Hamas a Israel. Nadie esperaba este nivel de sofisticación por parte del grupo militante. Aún no sabemos cómo se desarrollarán los acontecimientos, pero sabemos una cosa: el statu quo que existía antes de la operación ya no es sostenible, escribe Dania Koleilat Khatib, especialista en relaciones entre Estados Unidos y el mundo árabe con un enfoque en el cabildeo, en el periódico Arab News. Continúa: “El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, H.R. McMaster, tuiteó que Israel debería aprovechar la ocasión para "aplastar" a Hamas. Suponiendo que esto fuera ejecutable, ¿qué sucedería a continuación? El columnista de The New York Times, Thomas Friedman, habló de la necesidad de que Israel restaure su capacidad de disuasión. Nuevamente, suponiendo que esto fuera factible, ¿qué vendría después? Regresar a la situación previa a la operación no parece posible”. Dania Koleilat Khatib dice que si algo ha demostrado "Al-Aqsa Flood" es que las políticas de Israel no son sostenibles. “La expansión de los asentamientos, la ocupación, la subyugación diaria de los palestinos y las provocaciones en lugares sagrados no funcionan. El exjefe de la policía de Dubai, Dhahi Khalfan, publicó en su cuenta de X un video de un niño palestino siendo maltratado por soldados israelíes. Comentó: ¿Qué esperas de estos niños cuando se conviertan en hombres jóvenes?".

Las acciones bárbaras de Hamas el sábado deberían horrorizar a cualquier ser humano decente. Fueron impactantes, dice el editorial del Jerusalem Post. “Pero no fueron una sorpresa. Hamas es un movimiento terrorista y hizo lo que hacen los movimientos terroristas: asesinar, mutilar y secuestrar. Aún no se conoce completamente la magnitud de la atrocidad de Hamas, pero hasta ahora la cifra es impactante: más de 600 asesinados, más de dos mil heridos y un número desconocido de secuestrados, incluyendo ancianos, inválidos y niños pequeños. También se lanzaron alrededor de cinco mil cohetes hacia Israel, cada uno de ellos constituye un crimen de guerra. Este fue un megaataque sin provocación que implicó la invasión del Estado soberano de Israel. Hay una razón por la cual la gente lo está llamando el "11 de septiembre de Israel". Esto no se trata de "asentamientos" ni se debe a la pobreza o la densidad de población en Gaza. Hamas no necesita una excusa para dañar a Israel y asesinar israelíes. Es su objetivo declarado. La destrucción de Israel y la masacre de judíos están escritas en la carta de Hamas. Son parte de su razón de ser. Están en su ADN”.

“¿Qué pasa con la frontera entre Líbano e Israel, donde las brasas esperan la posible expansión de la guerra? ¿Y qué ocurre en la frontera entre Líbano y Siria? ¿Se propagará la guerra a pesar de la presencia de Rusia en Siria? ¿Y qué pasa con toda la región? ¿Y qué hay de los aliados de las partes en conflicto, es decir, Estados Unidos e Irán?”, pregunta Ghassan Charbel, editor en jefe del periódico Asharq Al-Awsat. Advierte en la región que lo que está ocurriendo va más allá de una simple guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Es un nuevo punto de inflexión en un conflicto largo y amargo entre israelíes y palestinos. “Las imágenes y los eventos que se están viendo son realmente sin precedentes. No es una tarea sencilla para las Brigadas Al-Qassam atacar a Israel por tierra, mar y aire, ni confundir al ejército israelí de esta manera. Además, es un desafío significativo alcanzar un alto número de víctimas, causar tantas lesiones y tomar tantos cautivos. También es un logro notorio prepararse para una guerra de esta magnitud y tomar por sorpresa a la inteligencia israelí. Estamos hablando de Gaza, que el ejército israelí creía estar sitiando y vigilando de cerca”.

Después de la Operación Al-Aqsa Flood, Israel declaró una guerra de venganza, dice el escritor palestino Nabil Amr. En una columna en el Asharq Al-Awsat, señala que jugaron con la lógica de los números con el principio de "si matas a mil, nosotros mataremos a cuatro mil; si destruyes cien hogares, nosotros derribaremos diez mil". Esto es lo que está sucediendo ahora, explica, haciendo que incluso las discusiones sobre un acuerdo político sean impensables.