Ya ha pasado tiempo, tampoco tanto tiempo, hablamos de que esto sucedió en el 2008, nos dice el periodista Arturo Ángel, quien está en Nueva York cubriendo el juicio de Genaro García Luna. La charla se desarrolla alrededor de los señalamientos a la prensa mexicana, por supuestamente aceptar sobornos del narcotráfico para publicar información que podía ayudarles en su guerra. Como ejemplo, el testimonio de Israel Ávila, quien dijo en Brooklyn que un operativo para detener al Rey Zambada fue planeado por los hermanos Pineda Villa y El Grande. Y que tras la detención del hermano del Mayo, los policías querían cambiarlo para soltarlo. “Para impedirlo los Beltrán Leyva le ordenaron a Israel contactar a UN PERIODISTA que trabajaba con el Cártel y filtrarle la noticia y foto de El Rey. Y que éste a su vez le pasara la info a otros periodistas”.

Arturo Ángel soltó esa bomba en Twitter y pocos medios en México han seguido la declaración del contador de Mario Pineda Villa, hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. “Evidentemente tratando de hacer memoria aquí entre varios compañeros, no estábamos seguros, y preferimos mejor hacer un intento porque ese asunto se esclareciera en plena audiencia y en alguno de los descansos, uno de los colegas le pidió al abogado de Genaro García Luna, el señor César de Castro, pues que si nos echaba la mano y en su interrogatorio a esta persona, el señor Israel Ávila —que era como el multiusos del cártel, porque era el que la hacía de contador, de corredor de bienes raíces, operador, en fin, varias cosas—, pues le dijimos que si no podía preguntarle de casualidad a quién supuestamente le habían pagado por filtrar esta noticia. Pero bueno, a final de cuentas no hubo la oportunidad de hacerle la pregunta. Son de esas cosas que quedan ahí sembradas, pero sin aclarar”.

Dice que después Harold Poveda, alias El Conejo, tuvo una comparecencia muy llamativa, a pesar de que no aportó gran cosa. Muy seguro, muy soberbio. “Y se refiere brevemente a este capítulo, cuando se querían asegurar de que no liberaran al Rey Zambada, y dice que fue él quien pagó el soborno a periodistas, pero aquí ya habla en plural, a periodistas, para que se difundiera rápidamente esta noticia, pero él no lo hizo directamente, hablar de los periodistas, sino que dice que Arturo Beltrán le dijo que necesitaba que lo apoyara con 300 mil dólares para pagarle a periodistas y medios y que se difunda esta información de que se había detenido a Jesús El Rey Zambada. Entonces ya no era uno, sino que eran varios. Digamos que quedó ahí este asunto sin resolver, pero sin duda es uno de los temas llamativos de la semana”.

Le recordamos que acá en México pocos medios hablaron del asunto.

Parece que en este país se sigue manteniendo la práctica de no hablar de los otros medios, el perro no come perro.

“Muy posiblemente personas y medios que en ese momento dieron cobertura a eso, pues, a ver, se sabe y se dice en el radiopasillo quién pudo ser, y quién no, y siempre pasa eso, a la hora del examen y de la autocrítica, sobre cómo se cubren este tipo de cosas, tanto en el momento como después, pues siempre tiende a haber mucha reserva, más allá de las que hay por la línea editorial de cada medio”, señala Arturo Ángel.

Y habla de los equilibrios, que se rompen en esta cobertura en ciertos medios cuando tratan de destacar las declaraciones que desvirtúan las acusaciones. “Hay quien resalta más un aspecto si va con la teoría que ellos quieren difundir. Lo justo es decir los goles de la fiscalía y también los goles de la defensa, porque finalmente es lo que vamos viviendo día a día”.