El Espectador | Prevén la recomposición de las relaciones rotas de la 4T

Es de los pocos que siguen hablándole al oído al mandatario.

Se reúne con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuamente.

“No pasan dos semanas sin que medie una reunión”, dice Ricardo Monreal Ávila, hoy coordinador de Morena en el Senado. “Hay una relación muy estrecha en lo que llamamos en teoría constitucional, de colaboración de poderes. Me dispensa el Presidente no sólo amistad, sino respeto en este afán de coordinar poderes, y el Senado ha sido fundamental para llevar a cabo la agenda legislativa que nos propusimos en la 4T”.

Hablan sobre todo de la agenda legislativa.

“Pero no te oculto que también hablamos del país, de las políticas públicas, de lo que él piensa, de lo que él espera, incluso hasta del proceso. En una ocasión recientemente me dijo: Estoy convencido de lo que estoy haciendo Ricardo, tiene prohibido cualquier servidor público meterse a la elección, meterse a las campañas. Si alguien de ellos se atreve a meterse, se va a tener que ir, aparte de que puede ser procesado. O sea, sí está el Presidente en un ánimo de fortalecer la democracia, independientemente de cómo resulten las elecciones, o sean los resultados”.

Andrés Manuel López Obrador a veces le comenta de las reformas que piensa y Ricardo Monreal le da sus opiniones.

“Es una gente con la que yo puedo hablar y que puede ser valorada mi opinión. Sí tengo una cercanía y trato de honrar esa autonomía, esa independencia y esa coordinación entre los Poderes. No más allá de eso, de pertenecer a un mismo movimiento, de pertenecer a una corriente de pensamiento histórica y de coincidir en una agenda primaria que juntos llevamos a las urnas en el 2018: la austeridad, el poder económico y el político y su separación, el bienestar social, el T-MEC, los tratados internacionales de libertad sindical o de reconocimiento de trabajadoras domésticas, todo esto, todo esto lo platicamos con el ciudadano Presidente en un nivel muy serio de colaboración y lo veo seguido para revisar agenda legislativa, políticas públicas y conversar sobre actividades del Estado”.

Explica que López Obrador escucha, no expresa a veces comentarios, se queda pensativo, reflexionando.

“Creo que de los temas que se requiere mejorar, desde mi punto de vista, es la relación con la prensa, la relación con los medios de comunicación, la relación con los empresarios, o el poder económico del país, la relación con la sociedad civil. Me parece que estos tres temas no pueden seguirse profundizando en la separación, o en el distanciamiento, y hay que buscar caminos de entendimiento racional entre los tres sectores. Yo no creo que convenga alejarnos más, sino buscar caminos y senderos que nos puedan identificar y no aislar, eso es lo que creo, y esos tres sectores son fundamentales. Lo hemos platicado y seguramente estos tres sectores, entre otros, van a tener después del 6 de junio una recomposición en su relación, estoy seguro”.