El Espectador | Respeto a la inversión, con política nacionalista

Es normal que haya ciertos dolores de acomodamiento, principalmente en el área económica, nos dice Jesús Seade Kuri. Se está despidiendo de sus amigos en México, en días se regresa a Hong Kong. Está contento, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador le demostró mucho afecto, a pesar de que no se conocían, por ello se siente satisfecho de terminar su encargo, la negociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. “Yo sí estoy confiado, yo sí creo que va a repetir Morena”, calcula cuando hablamos del futuro político de este país. “Tiene todas las de ganar en la próxima elección”.

Dice que hay una política muy clara. “Lo que siempre ha dicho el presidente López Obrador, respeto a la inversión, pero con una política nacionalista, pero también con una cooperación estrecha con otros países, internacionalista”.

Considera que no hay pataleos al interior de la cuatroté, son indefiniciones, pues llegó el Covid-19 y altera todo. Generó problemas enormes. Él siente que ya todo se está asentando. “Se planteó una política energética que ha sido muy discutida, pero yo estoy seguro de que eso se va a resolver en los próximos meses, no años, en una dirección que sea consistente con el marco legal, que es lo que siempre ha dicho el presidente López Obrador”.

Se respetarán los contratos, asegura Seade Kuri. Todo lo que se dijo de los oleoductos resultó ser falso, pues reitera que se respetaron los acuerdos. Se renegocio. “Todo contrato tiene términos para renegociar, se hizo eso y se dio en forma bastante aceptable. Yo creo que vamos a aterrizar bien con todo esto, en forma consecuente con la salida de la pandemia, para poder empezar a respirar más tranquilos y comenzar a respirar en forma más clara. Yo no tengo mayor preocupación para el resto del sexenio, yo creo que vamos a estar mejor, sin la menor duda, que este año diabólico”.

Aclara que no se está generando una situación peligrosa para todos los que no podemos irnos del país. “No, no, no, yo quiero regresar, voy con mi familia y guárdame mi asiento por favor”.

Dice que hay más democracia que antes, hay muchas voces, opiniones. Pero claro que esto es fundamental para el país. No se pone en duda el valor del marco legal que se ha creado, insiste. La cooperación con Estados Unidos o China. “Yo no he oído al Presidente ponerlo en duda”. Siente a todo el sector económico muy consistente. “Yo creo que vamos para adelante, y vamos bien”.

Jesús Seade Kuri se va de México, deja la 4T. Es cuestión de días. Así explica por qué López Obrador no se enojó cuando se despidió: “Él sabe que yo vine de allá, siempre ha tenido claro que yo tengo una obligación total con mi país, pero igualmente con mi familia. Yo he hecho de la mejor forma que he podido lo que él me encomendó, y una vez concluido, él siempre fue muy consecuente con la idea de que bueno, me tengo que ir”.