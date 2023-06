En junio del 2023 se conmemora el décimo aniversario del inicio de las revelaciones de Edward Snowden, quien sacudió al mundo al filtrar una gran cantidad de documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés). Estas filtraciones revelaron la existencia de programas de vigilancia masiva y generaron un intenso debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2013 y mayo de 2023, las revelaciones de Snowden generaron miles de informes de prensa en todo el mundo y se publicaron más de mil 200 documentos clasificados, ya sea en su totalidad o en parte, de acuerdo con el portal Elecrospaces. Además, The Intercept publicó dos mil 148 ediciones del boletín interno de la NSA, SIDtoday. En total, se estima que estas filtraciones podrían sumar más de cinco mil páginas de información clasificada.

Electrospaces.net recuerda que para facilitar el acceso y la visualización de estos documentos, el sitio web privado "IC Off the Record" ha recopilado una colección que permite un reconocimiento visual útil de los mismos. Además, se puede realizar búsquedas de texto en el "Snowden Archive", una colaboración entre Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) y la Universidad de Toronto.

Asimismo, se han publicado al menos 12 libros sobre las revelaciones de Snowden, los cuales ofrecen diferentes perspectivas y análisis detallados de los eventos. Destacan obras como No Place To Hide, de Glenn Greenwald, publicado en 2014, que plantea una fuerte crítica a la supuesta vigilancia masiva. Por otro lado, Der NSA Komplex, publicado también en 2014 y escrito por dos periodistas de Der Spiegel, ofrece una visión más objetiva de los hechos, aunque lamentablemente solo está disponible en alemán.

Además de los libros, es importante destacar el trabajo del periodista Barton Gellman, quien en su libro Dark Mirror (2020) ofrece nuevas perspectivas y ángulos importantes sobre las historias iniciales contadas por Snowden y Greenwald.

Las revelaciones de Snowden han generado un intenso debate sobre los límites de la vigilancia gubernamental y la protección de la privacidad de los ciudadanos. Algunos lo consideran un héroe que expuso prácticas ilegales y violaciones a los derechos civiles, mientras que otros lo ven como un traidor que puso en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados.

Independientemente de las opiniones personales, es innegable que las revelaciones de Snowden tuvieron un impacto profundo en la sociedad y en la forma en que se aborda el tema de la privacidad en la era digital. Diez años después, seguimos reflexionando sobre las implicaciones de estas filtraciones. Es más, hasta en México se habla de Pegasus o Galileo, Hacking Team y Guacamaya Leaks, como si fueran temas que siempre hemos abordado en nuestra diaria convivencia. Lo cierto es que Snowden, Greenwald, Poitras y compañía generaron tanto ruido que hoy entendemos que la tecnología no es simplemente un mundo color rosa que habla de evolución de la humanidad. Aunque los usuarios de TikTok piensen lo contrario.