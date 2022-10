El partido fue a matar o morir y así lo planteó Ambríz con el Toluca, aguantar lo que más se pueda para poder contratacar a campo abierto, situación que más se le complica a los azulcremas.

Ambríz le ganó la partida al “Tano”, se lo comió tácticamente y terminó muriéndose por sí mismo. En este encuentro vimos como Fernando dio una de sus peores direcciones de campo, no daba soluciones y sus cambios solo terminaron mermando en lo ofensivo.

Aunado a esto hubo jugadores que fallaron en lo individual: Ochoa, Cáceres, Lara y Valdés quedaron a deber, tuvieron errores que perjudicaron al equipo y cuando se les necesitó no aparecieron. Diego Valdés fue borrado, no apareció cuando se le necesitó, su papel hizo que el balón no pudiese fluir ni llegar a los extremos, esta ausencia fue el primer clavo en el ataúd del América.

El escenario tampoco es drástico, el partido se definió por tres errores puntuales que tuvo el América en defensa y a partir de allí Ambríz supo cómo jugar su partido, cómo jugar con el tiempo y cómo desesperar a su rival. América siguió intentando con su funcionamiento colectivo pero se quedó corto.

A como lo veo, merecido para Ambríz y muy merecido para Toluca que puede dar la campanada. Pocos esperaban que llegara a estas instancias debido al torneo irregular que firmaron, pero aquí es donde pesa la experiencia de Ambriz y el colmillo de todos los jugadores. Se tiene que reconocer lo hecho por Volpi, Meneses, Huerta, Fernández, etc. Que linda final se nos pinta.

Por el lado del América, esto es un fracaso pero no creo que deban haber cambios en el timonel, sobre todo porque a lo largo de este semestre el América se convirtió en el equipo más reconocible tácticamente.

Van por el gran premio de México

Red Bull ha dejado entrever sus planes: el apoyo total a Sergio Pérez. El RB18 tuvo una mejora en la unidad de potencia y en este Gran Premio de Austin el mexicano le sacó todo el provecho posible dado una gran carrera, pese a que no le alcanzó para meterse al podio.

Carro listo para la siguiente semana, ahora es turno de Checo en dar lo mejor de él y dar lo que todo México está esperando, su victoria en su país, con su gente y con todos los seguidores.

Comentarios y opiniones a: acanseco@diariodelsur.com.mx

Twitter: @97_Canseco