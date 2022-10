En Chiapas hay varios talentos que no han sido conocidos. La falta de infraestructura en equipos y filiales, de escuelas o academias de fuerzas básicas y de entrenadores formadores preparados ha hecho que pocos clubes volteen a ver esta región para realizar scouteo.

Necaxa fue uno de los clubes que apostó a voltear a esta región encontrando un gran jugador como lo es Heriberto Jurado, sumado a esto también realizaron cursos de preparación a entrenadores que impulsaron el conocimiento de los encargados en formar a los juveniles.

Ahora la Liga Premier FMF, la Liga Tercera División Profesional (TDP) y el Club Pumas voltearon a ver a la región del Soconusco y realizarán visorías para sumar a nuevos jugadores a sus filas, siendo una gran noticia que impulsa al deporte local.

Será en diciembre cuando los visores estén en Tapachula para presenciar la Copa Gallos, la cual tendrá cabida para equipos desde la sub 5 hasta la sub 17, siendo los juveniles de la sub 11 en adelante quienes tengan la prioridad de los visores, debido a que a partir de esa edad ya podrían formar parte de las fuerzas básicas de los clubes.

BENJAMÍN MORA, UNA GRAN APUESTA DEL ATLAS

Pocos conocerán al nuevo DT de Atlas, Benjamín Mora y creo que les puedo recordar quien es en una sola frase: El autor intelectual de la victoria de Cafetaleros ante Pumas.

Muchos recuerdan aquella noche de Copa MX, Cafetaleros venía de un mal paso perdiendo 5 encuentros y con un Carlos de los Cobos recién cesado. Fue Benjamín Mora quien tomó el puesto de manera interina y supo plantear el encuentro, dándole una victoria importante al equipo tapachulteco.

Posteriormente llegó Gabriel Caballero y Benjamín optó por emigrar y hacerse de su camino, opción que fue la mejor pues en el fútbol de Malasia logró 9 títulos. Hoy vuelve al fútbol mexicano, tendrá su primera oportunidad en la Liga MX y esperemos, se le dé paciencia.

Benjamín creó su propio camino, se preparó y hoy se ganó esta oportunidad, sus declaraciones causan emoción pues dice que quiere un Atlas más protagonista, que tenga la pelota y que salga jugando, ya no al pelotazo largo, veremos cómo lleva el reto. Éxito para el joven mexicano.

