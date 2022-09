El Silbatazo | CMLL da primer golpe sobre la mesa

El 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) fue un gran evento que cumplió con las expectativas de los aficionados al pancracio nacional. Grandes combates, muchas sorpresas y sobre todo será recordada por la caída de dos grandes máscaras. El CMLL dio una noche que quedará marcada para siempre.

Reina Isis y Jarochita se robaron la noche, gran lucha en donde cayó la máscara de la Reina. Además, esta fue la noche de consagración de Atlantis Jr como ídolo. Con todo esto, el CMLL ya puso la vara alta y es turno de que AAA responda.

ATLANTIS JR SE CONSAGRA COMO ÍDOLO

Tal vez no fue la mejor lucha de la noche, incluso fue abucheada, pues muchos no estuvieron satisfechos con el resultado, algunos argumentaron que fue hasta predecible e incluso tachan que fue un regalo hacia Atlantis Jr. Y es que no es para menos, se llevó la máscara de Stuka Jr, una tapa valiosa de 20 años de trayectoria, nada mal para ser la primera en la vitrina de Atlantis.

Lo que sí queda claro es que Atlantis Jr. va en ascenso, fue un triunfo merecido y no queda duda que en algunos años tendrá una gran trayectoria, debe continuar trabajando para ganarse la credibilidad y sobre todo ganarse al público, un trabajo difícil, pues debe llenar los zapatos de su padre, pero sin duda tiene gran talento, por lo que le damos altas expectativas.

ESTÁN DESESPERADOS

Con lo mostrado por CMLL ahora AAA busca hacer todo lo posible por que Triplemanía XXX en CDMX sea una mejor noche, y no es para menos, sin embargo, el evento no ha tenido buena respuesta e incluso al parecer la venta de boletos no va como se esperaba. La lucha estelar de apuesta de máscaras entre Pentagón Jr. y Villano IV no ha conseguido amarrar por completo a los fanáticos y es que la caravana estelar ha sufrido grandes ausencias, como la de Jeff Hardy en la edición de Tijuana, así como la de Kenny Omega, quien ya fue removido del cartel de Triplemanía CDMX debido a su suspensión en AEW, además de la cancelación de la participación de Thunder Rosa por lesión. Estos factores han mermado el interés de los aficionados. Konnan y su equipo creativo trabajan a marchas forzadas y no es para menos, CMLL ha eclipsado el magno evento de AAA.

@97_Canseco

Comentarios y opiniones a acanseco@diariodelsur.com.mx