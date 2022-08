El silbatazo | Faltan oportunidades

Farid Liy formó parte de la Selección Nacional que representó a la Liga Nacional MX en un torneo internacional realizado en España, destacando en varios juegos frente a selecciones europeas. Farid es prueba de que en Chiapas hay talentos, pero por la falta de scouteo en el sur del país no logran tener una oportunidad profesional.

Pocos chiapanecos han logrado destacar, Julio César "Cata" Domínguez es uno de ellos que lo logró. El nacido en Arriaga fue campeón con Cruz Azul, además de ser seleccionado nacional.

Martín Zúñiga fue otra prueba de un futbolista que pudo destacar, pero la falta de oportunidades lo estancó. El tapachulteco surgió en las fuerzas básicas del América, tuvo buenas actuaciones en primera división colaborando en el campeonato del clausura 2013 y en el apertura 2014. Fue campeón con Alebrijes de Oaxaca en el Ascenso MX, así como campeón con Cruz Azul en la Copa MX en 2018.

Jhon Brandon González Cigarroa, futbolista tapachulteco, tuvo la oportunidad de formarse en las fuerzas básicas del América, incluso fue seleccionado nacional en el mundial sub 17 celebrado en los Emiratos Árabes Unidos. Parecía que iba a ser un gran futbolista siendo debutado en primera división por Gustavo Matosas entrando de cambio en un juego frente a Pachuca, sin embargo no tuvo más oportunidades y se quedó sin club

Mismo final tuvieron otros futbolistas como , Erick Rivera, Adrián Caballero, entre muchos otros. ¿Cuál es la detonante? Muchos de estos futbolistas fueron reconocidos como buenos talentos, pero al no iniciar en filiales con buena estructura y el no ser preparados por formadores de calidad terminó por perjudicarles, dejándolos en el camino. También la falta de oportunidades es una gran factor, prueba de ello es Roberto Meneses. El de Pijijiapan destaca en la Liga Premier, pero no consigue una oportunidad en la Liga Expansión MX.

También en el Necaxa se encuentra Heriberto Jurado, un gran futbolista que ha llamado la atención de clubes europeos. Jurado fue uno delos talentos que surgió con Pablo Guede, pero en el actual torneo, con el cambio de DT en Necaxa este se ha visto perjudicado con menos minutos. Farid tiene el reto de romper esta mala racha que han tenido los chiapanecos.

