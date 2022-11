El Silbatazo | La Selección no debe considerarse un premio

El “Tata” Martino ya lo tenía definido, él ya tenía claridad en los 26 nombres que representarán a la Selección Mexicana en el mundial. En los últimos días se han ido destapando algunos nombres que realmente no entiendo la sorpresa, pues son jugadores que suman poco al estilo de juego del Tata.

La lista no va a complacer el gusto de todos y es que hay una idea errónea que tiene el aficionado mexicano en general, creen que la selección mexicana es un premio, por ello piden la convocatoria para Santiago Giménez, pero esto es un error, la selección no debe ser un premio por anotar goles o destacar individualmente, de serlo entonces el debate debería ser que también se convoque a Brandon Vázquez (MLS) y a Alejandro Díaz (Noruega), que son los mexicanos con mas goles anotados.

Santiago Giménez ha tenido un buen arranque, no lo niego, pero creo que la única forma de encajar en está Selección es haciendo dupla con Raúl, pero este aún no está al 100%. Además que la selección nunca ha dependido de un centro delantero goleador. En la Copa Oro de 2019 el goleador fue Uriel Antuna, fungiendo como extremo finalizador y no Raúl Jiménez, pues la figura del 9 en el esquema del Tata está más asociada con generar espacios que hacer goles.

Por eso la decisión de llevar a Henry y Funes, pues ambos aportan más en el juego asociativo, siendo Funes Mori quien más se asimila a Raúl en el campo de juego.

Además de la baja de Santi, otra muy cantada creo que sería la de Lainez, esta me sorprende un poco más porque podría ayudar a abrir espacios, como lo puede ser el caso del juego contra Arabia Saudita, pero compite directamente con Alvarado, quien es un jugador plurifuncional y eso beneficia más a la selección.

La lista está definida, de los 31 convocados solo debemos descartar a Corona por lesión, Santi Giménez, Diego Lainez, Jesús Angulo y Erick Sánchez.

Mucho piden a Santiago, Acevedo, etcétera, pero antes de perder la cabeza, recordemos que las selecciones se conforman por perfiles que cumplan con lo que el director técnico busque desarrollar, que todos congenien para que se practique un estilo de juego y se tenga un equipo complementario. No es un equipo de estrellas

Nuestro gran ejemplo es la selección de Brasil, donde Firmino y Gabriel Barbosa quedaron fuera, porque los dos no son complementarios con el estilo de juego de Tite.

