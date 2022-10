El Silbatazo | Los mejores técnicos en la final 

Siempre he tenido una gran admiración hacia Guillermo Almada, la primera vez que escuché su nombre fue cuando dirigía al Barcelona de Guayaquil en un partido de Copa Libertadores, ese equipo me sorprendió, muy dinámico, priorizando el ataque por banda, tenía grandes jugadores que supo explotar, desde entonces deseaba ver su estilo de juego en la Liga MX y ese deseo se me concedió cuando llegó a Santos Laguna.

Desde entonces, Guillermo Almada ha llegado a 3 finales de Liga MX, una con Santos (la cual perdió contra Cruz Azul) y dos con Pachuca.

Por el lado de Ambríz, es por mucho el mejor DT mexicano y lo ha demostrado desde años atrás, ha hecho buen trabajo con América (aunque salió en malas condiciones) León y ahora con Toluca. Ambos están en su primer año con sus respectivos equipos, con poco tiempo de trabajo, cada uno ya está a un paso de coronarse como campeón.

Agradezco que esta sea la final, es un premio a los mejores DT’s qué hay en México y es un premio para los equipos que supieron apostar por los respectivos proyectos. Sin duda la final será un duelo atractivo para los amantes del juego estratégico y me atrevo a decir que también puede ser un partido emocionante para el aficionado que es pasional.

Hay muchas claves, Pachuca cuenta con un medio campo sólido, que es la base del ataque de Almada, mientras que Toluca cuenta con grandes generadores de juego que Nacho sabe explotar.

Sea quien sea campeón será un gran reconocimiento a su trabajo, me lamento por adelantado por quien pierda, por qué creo que sí algo merece cualquiera de los dos es el título.





CAFETALEROS SACA VENTAJA

Cafetaleros sacó un buen resultado de la cancha del Juan Nepomuceno López, en donde se enfrentaron a los Reboceros de la Piedad. El equipo chiapaneco sacó la mínima ventaja y ahora será cuestión de liquidar el partido en el Víctor Manuel Reyna.

Es usual que Miguel Casanova trata de aguantar el resultado en la fase de eliminación, etapa en la que el DT Chiapaneco siempre ha fallado. Esperemos que en el Zoque no sea la misma situación pues un error podría dejarlos fuera de la contienda.

Casanova y Cafetaleros deben hacer lo que mejor saben hacer y es atacar, La Piedad tiene deficiencias para defender a campo abierto además que Klinsman hace una gran función de atracción, para mí, esa debería ser la clave para el juego del sábado.

Comentarios y opiniones a: acanseco@diariodelsur.com.mx

Twitter: @97_Canseco