El Silbatazo | Santi Giménez fuera de la lista

Tal y como se esperaba, Santiago Giménez quedó fuera de la lista final de convocados que representarán a la Selección Mexicana en Qatar, ante esto las redes han enardecido pues consideran que el delantero mexicano ha hecho los méritos necesarios para asistir a la Copa.

Tristemente esto se ha convertido en una discusión absurda carente de discursos razonables. No es la primera vez que un buen jugador queda fuera pero siempre nos cuesta entender que un jugador no va a la selección solo por buenos resultados, sino también por sus características.

No solo hay que considerar lo individual sino también lo colectivo, el Tata prioriza ese tema y es que como lo menciona él “El gol no solo viene de los delanteros”.

A una selección no van los que mejor actúan en clubes, van los que mejor encajan en el sistema del DT y mejor entiendan la idea. Es un torneo con poco tiempo, los jugadores que van ya saben a qué y cómo jugar, ya lo han demostrado.

Antes de que el aficionado critique la lista deberia preguntarse los motivos y escuchar el porqué, sin embargo muchos desacreditan la lista sin siquiera ver algún juego.

¡Hermosa carrera!





El Gran Premio de Brasil fue una carrera espectacular, sin duda nos dejó grandes emociones además de dejar un panorama hermoso para lo que será la siguiente carrera en Abu Dhabi.

Checo la tendrá difícil, pero tiene un mejor carro que el de Ferrari por lo que deberá de hacer todo lo posible para que con su RB18 supere a Leclerc y así Red Bull pueda hacer el 1-2 en el campeonato de pilotos.

No me gusta hablar de lo extradeportivo, pero está claro que Checo estará solo y tendrá que hacer una carrera perfecta si quiere conseguir el segundo puesto en el torneo de pilotos. Lo sucedido con Max es algo que siempre se ha visto en la Fórmula 1, no es la primera vez ni será la última.

Con lo sucedido entre Verstappen y Checo, con las anunciadas mejoras a los autos de Mercedes y los posibles cambios que puedan haber en Ferrari, creo que ahora varios aficionados ya esperamos con ansias la temporada 2023, sin duda será una cacería entre pilotos.

Por último, reconocer a Hamilton y Rusell que se han visto opacados por dicha polémica. Hicieron una gran carrera con auto sumamente inferior al de Red Bull y aún así lograron ponerse por encima para ganar la carrera. Mucho mérito

Comentarios y opiniones a: acanseco@diariodelsur.com.mx

Twitter: @97_Canseco