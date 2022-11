El equipo de Cafetaleros de Chiapas cayó en el partido de ida de la semifinal de la Liga Premier ante el conjunto de la Universidad Autónoma de Zacatecas. No sé cuanto pueda pesar este resultado para el aromática, pues normalmente se les complica remar contra corriente.

La mala suerte le terminó perjudicando a Miguel Casanova, una falta sobre su portero y un contragolpe atinado terminaron dándole la victoria al equipo que no daba empeño en la cancha. Sin embargo esta será una gran prueba para el DT chiapaneco, tendrá que buscar la manera de replegar la defensa de Zacatecas y abrir espacios para conseguir los goles.

El panorama es difícil, muchos goles de Cafetaleros se han dado por contragolpes o porque conforme a la construcción de juego los de Chiapas suelen atraer a los defensas rivales para desajustar y generar espacios que ha aprovechado de gran manera el colombino Klinsman Calderón. Este sábado no podrá ser así, pues debido a que los universitarios no están obligados a anotar, pueden ceder el balón y defender con un bloque bajo, además que Cafetaleros seguramente no podrá contar con Klinsman Calderón, su goleador.





Lo que nos dejó el Pachuca de Almada





Ya he hecho hincapié en lo mucho que ha logrado Almada con Pachuca en tan poco tiempo, me faltó dar reconocimiento a los jugadores y es que casi nadie desentonó cuando se le necesitó.

La seguridad que dieron Ustari, Murillo y Cabral fue grandiosa, Isais y Kevin fungieron de gran manera en defensiva y ofensiva. Chávez y Sánchez son grandes mediocampistas, ojalá pronto estén en Europa y estén en la copa del mundo, los mejores con y sin balón. Víctor Guzmán vino de menos a más, demostró su dominio haciendo lo que mejor sabe hacer, llegar desde segunda línea. Y que más puedo decir de los atacantes. Romario fue de los mas habituales y supo aprovechar su explosividad, dejándolo de cara a la portería, así como Nico Ibañez, quien hoy en día es el mejor delantero de México.

Por último, mencioné que me gustaría ver a Almada en la selección pero que esto no se que confunda que es porque salió campeón, sino que creo que es una buena opción al manejar muy bien el juego reactivo, así como generar vías de ataque en la segunda línea, situación muy favorable en torneos como la Copa del Mundo.

Comentarios y opiniones a: acanseco@diariodelsur.com.mx

Twitter: @97_Canseco