El Silbatazo | ¿Se debe terminar el proyecto de Casanova?

No quise ser ave de mal agüero, pero era unpanorama previsto. Cafetaleros terminó cayendo ante la Universidad Autónoma deZacatecas por marcador global del 7 – 3, matando las ilusiones de la aficiónchiapaneca de acercarse a la Liga Expansión MX.

Era difícil ir a la cancha del rival ygenerar jugadas de peligro, sobre todo descuidando la zona defensiva. No megusta ser cortador de proyectos, sobre todo porque Miguel Ángel Casanova hasabido trabajar pese a los cambios constantes que ha sufrido la plantilla, sinembargo hay que puntualizar que cuando el panorama se pinta adverso hay pocaidea de reacción, además de que en esta serie mostró una pésima dirección decampo.

Cafetaleros quiso empezar a dar la vueltabuscando los carriles externos en los momentos en que se abrían los espacios,situación mal ejecutada, pues los universitarios replegaron a la perfección yfue cuestión de minutos para recuperar el balón y generar una jugada depeligro.

Se sufre el no tener a una persona que sepadar claridad en el medio campo, que pueda tomar el balón y abra los espacios, Klinsmanlo hace muy bien, pero gran parte de sus goles han sido por pases cruzadostempranos que lo dejan con ventaja, y hay que prepararse para contextosdiferentes, hay qué saber hacer contra equipos que se cierran y eso no se havisto en la temporada. Y esto se ha sufrido en los torneos anteriores, cuandoCafetaleros se encuentra con escenarios adversos, suele fallar.

El quedar eliminados es un fracaso, esteequipo está obligado, y lo estaba desde que llegó a esta categoría, pero sólohan ido sumando fracaso tras fracaso. Han pasado grandes jugadores, Arozarena,Cabezas, Delgadillo, Gama, Calderón, Monzonis, etc. Cafetaleros siempre hatenido plantilla para campeonar, pero no se ha logrado.

Por una parte yo pensaría en refrescar elbanquillo, pero pocas opciones se me vienen a la mente, sobre todo porque es uncircuito en donde muchos técnicos se preparan, los resultados están en la mesa,el historial existe, no hay reacción cuando se es necesario. Viene un parón quedebe servir para pensar las cosas, no me gustaría para nada estar en laposición de los directivos, porque realmente es tiempo de tomar decisionesdifíciles.





Comentarios y opiniones a: acanseco@diariodelsur.com.mx

Twitter: @97_Canseco