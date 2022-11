El Silbatazo | Se merman las opciones para el tricolor

La selección mexicana tuvo un gran desempeño en su partido correspondiente a la jornada 1 de la Copa del Mundo, sin embargo no lograron cerrar esa buena actuación con un buen resultado, por lo que ahora las opciones de avanzar a la siguiente fase se ven reducidas pues tendrán que enfrentar a dos equipos sumamente difíciles.

Para mí, de los tres encuentros, el partido contra Polonia era el que me parecía más "ganable" pues conocemos lo que es Argentina y Arabia Saudita es un equipo que le gusta atacar y no pone las cosas fáciles. Sin embargo la selección no pudo consumar su victoria, sumando solo un punto.

El partido fue bueno, la selección se arraigó al plan del Tata Martino pero los polacos hicieron lo que mejor saben hacer que es defender por lo que no regalaron espacios. Creo que aquí es donde se extrañó el regate de Corona o Lainez, quienes a través de su habilidad pudieron meterse al área rival y generar un espacio o una falta decisiva. Sin embargo esta selección carece del regate por lo que se debe apostar por otras opciones.

Realmente por actuación no se puede reclamar a alguien, pues todos funcionaron de buena manera, Henry hizo un buen trabajo jugando de espaldas, atrayendo espacios y generando huecos, pero los polacos en muchas ocasiones defendieron hasta con seis jugadores, sabiendo que Chucky y Vega iban a aprovechar estos espacios.

El empate sumado a la victoria de Arabia complica el panorama de México, pues ahora deberá enfrentar a una Argentina que para nada es errática, además que estará con la presión de ganar su encuentro para no quedar eliminada.

Por otro lado, quien pensaba que Arabia Saudita sería un flan, sin duda alguna no lo es, esto ya estaba previsto, se sabía que la nación asiática le gusta propone, atacar, estar en el campo rival y que no sería un rival fácil para México, ya lo demostraron con Argentina, sin embargo México aquí puede proponer más de su estilo ya que podrá aprovecharse los espacios que deja la muralla asiática cuando suman defensa a la presión alta, aquí serán fundamentales los lanzamientos de Herrera y Luis Chavez.

No quiero ser ave de mal agüero, pero a México se le fueron dos puntos muy importantes y creo que sí se falla ante Argentina, esta generación muy seguramente verá la primer eliminación de México en copas del mundo.

Comentarios y opiniones a: acanseco@diariodelsur.com.mx

Twitter: @97_Canseco