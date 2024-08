En la Mira / Elecciones extraordinarias en Chiapas bajo riesgo

Con episodios de narcoviolencia imparables y sin condiciones para una jornada electoral extraordinaria segura, los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal podrían terminar con la designación de tres nuevos concejos municipales elegidos por el Congreso de Chiapas durante los próximos meses.

En junio pasado los tres municipios terminaron con la cancelación de las elecciones debido a la misma violencia que amenaza hoy con la suspensión definitiva de los comicios extraordinarios. El ataque constante de grupos armados y la amenaza permanente contra pobladores hicieron las elecciones inviables, y ahora la situación no es tan distinta.

El pasado 27 de julio la Junta General Ejecutiva del INE estableció la imposibilidad de llevar a cabo los recorridos para ubicar las secciones en Capitán Luis Ángel Vidal, Chicomuselo y Pantelhó, con el fin de localizar los lugares en los que se ubicarán las casillas y, por ende, la presentación a los Consejos Distritales de los listados correspondientes.

En entrevista reciente, la consejera del INE Dania Ravel dijo que, si no existen condiciones de seguridad, las elecciones extraordinarias, planeadas para el 25 de agosto, no podrán realizarse. “No vamos a poner en riesgo a la ciudadanía, al electorado, a funcionarios de casilla, y por supuesto tampoco a nuestro personal que trabaja en campo, si no existen las condiciones de seguridad, pues simplemente no van a poder llevar a cabo”, explicó la también presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales.

Y es que el panorama para las elecciones extraordinarias tampoco parece tener el respaldo de las autoridades locales. Según información publicada por el Diario Reforma, el Gobierno de Chiapas habría negado al Instituto electoral local los 18.7 millones de pesos solicitados para las elecciones extraordinarias en los tres municipios con elecciones pendientes.

El argumento dado por el gobierno estatal fue que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana podía hacerse cargo de los comicios. Ante esa respuesta, el organismo electoral afirmó que optaría por tomar recursos de otras áreas y buscaría implementar ajustes presupuestales para lograr que poder realizar los comicios el próximo 25 de agosto. Sin embargo, el panorama sigue bastante complejo.

En Chicomuselo las últimas semanas han sido de violencia recrudecida. Apenas este lunes y martes unos 400 habitantes de la comunidad Nuevo Reforma huyeron de sus hogares después de que un dron lanzó una bomba en el pleno centro de la localidad, ubicada cerca del 101 Batallón de Infantería. Algunos de los desplazados cruzaron en varias lanchas hacia el embarcadero de Leningrado, del municipio de Tzimol, para tratar de llegar a casa de familiares y conocidos u otros alojarse en algunas iglesias evangélicas.

Desde hace 15 días habitantes de varias comunidades de Chicomuselo han dejado sus hogares para buscar refugio en otros poblados del área. En Siltepec hay un grupo de 250 desplazados que se encontraban en la clínica del lugar. Pero hay más de media docena de comunidades que se han quedado sin habitantes, como Piedra Labraba, entre otras; pero también han salido de barrios de la cabecera municipal de Chicomuselo.

La situación en la región Altos no es muy distinta. La violencia desatada por la disputa entre las autodefensas del “El Machete” y el grupo criminal de “Los Herrera” han sumado tensión a al escenario en Pantelhó. Mientras que en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal los retenes y desplazamiento de los carteles mantiene secuestrados varios puntos de la zona.

El asunto parece avanzar bajo condiciones escabrosas que advierten una nueva cancelación de comicios, por lo que quedaría en manos del legislativo estatal la designación nuevos concejos municipales que dejarían en poder de las y los diputados locales la elección de las nuevas autoridades dentro de municipios ya de por sí secuestrados por la narcoviolencia… así las cosas.

