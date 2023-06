Edith ha usado las redes sociales para pedir ayuda. Su padre y su hermano desaparecieron desde el pasado 26 de mayo en el municipio de Chicomuselo, Chiapas; justo cuando se registraron los eventos de mayor violencia en la frontera sur de México por la disputa entre los cárteles del narcotráfico, que desde hace más de dos años mantienen un ambiente de terror en la zona.

Hace tiempo Edith decidió mudarse a los Estados Unidos desde donde mantenía contacto con su papá, Abraham González Laparra de 50 años, y su único hermano, Kevin Daniel González Pineda de 30 años, con residencia en Chicomuselo. La última vez que tuvo contacto con ellos fue el 26 de mayo a las 11:15 de la mañana. Con un mensaje su padre le avisó sobre la situación de violencia que se había desatado y dejó de comunicarse con ella.

El pasado fin de semana Edith comenzó una serie de publicaciones (tres videos hasta el momento) en su cuenta de Tiktok para pedir de manera desesperada el auxilio del gobierno federal a fin de poder localizar a su familia. “Queremos el apoyo del presidente, porque mi hermano y mi papá están desaparecidos y no tenemos noticias de ellos. Queremos que nos los regresen vivos…”, dijo entre lágrimas la mujer.

Aseguró que luego de la desaparición de su padre y su hermano, tras el ataque del crimen organizado el pasado mes de mayo, los presuntos responsables se comunicaron son ella y su familia para exigir dinero a cambio de la liberación. Sin embargo, pese a la entrega del dinero solicitado, ellos no fueron liberados. “Nos han llamado para pedirnos dinero y hemos accedido a ello, y nos prometieron que los iban a soltar cuando les pagáramos. Ya lo hicimos y no los soltaron. Nos empezaron a pedir más, pero ya no tenemos…”, señaló Edith visiblemente afectada.

Narró que ella misma llamó a las autoridades ministeriales en Chiapas para denunciar la desaparición de su hermano y su padre, pero las autoridades le pidieron que se trasladara a Chiapas para poder realizar la denuncia de desaparición formalmente. Sin embrago, aseguró que su retorno a Chiapas no sólo sería complicado, sino además pondría poner en riesgo su propia vida ante las represalias que ya se ha cometido contra otras personas que, dice, han denunciado desde territorio chiapaneco lo sucedido.

Por eso las fichas sobre la desaparición de su padre y su hermano no aparecen dentro de los registros públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), donde los reportes oficiales de desaparecidos en la región fronteriza de la entidad ya suman 59 casos de 2022 a la fecha. De esta manera, según datos de la FGE, el municipio de Comitán tiene 20 personas desaparecidas, La Trinitaria 13, Amatenango de la Frontera 5, Chicomuselo una y Frontera Comalapa 24.

No obstante, los pobladores aseguran que los casos reales son muchos más. Y es que, los reportes extraoficiales sobre reclutamientos forzados, secuestros, levantamientos y ejecuciones en esa región de Chiapas se convirtieron en noticia constante durante los últimos años, con casos que muchas veces se quedaban en el anonimato provocado por las amenazas y el miedo de los familiares aterrorizados.

Mientras tanto, hoy son cientos que piden auxilio para encontrar a susc familiares desaparecidos en la frontera chiapaneca, con casos muchos más añejos que el de Edith, para quien la distancia y las redes sociales hicieron posible alzar la voz con cierta seguridad desde el extranjero… “Por favor, a las autoridades correspondientes que pueda llegar este video ayúdenos (…) hay muchas familias desesperadas por encontrar a sus familiares (…) Se lo suplico. Se los pido con el corazón en la mano de una hija desesperada por encontrar a su padre, y por encontrar a su hermano, a su único hermano”, enfatizó… así las cosas.