Fumar no solo es malo para la salud, también genera un impacto destructivo en los ecosistemas, y agudiza la pobreza; ¡rompamos la cadena a la adicción al tabaco!

Llevamos ya tres años donde la mayor parte de la población tiene más claro que es una pandemia, una epidemia y una endemia, hoy hasta los niños identifican estas palabras y las relacionan con los virus como fue el caso del coronavirus que sacudió al mundo entero, otras personas –de mayor edad– la asocian con bacterias recordando al cólera; pero no todos asimilamos el término pandemia asociado a los malos hábitos de vida que realmente afectan a la mayor parte de la población, y no me refiero a las enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, entre muchas otras, que causan la morbilidad y la mortalidad de más del 60% de la población mundial; me refiero la tabaquismo como esa puerta de entrada y ese efecto dominó de consecuencias negativas a la salud física, la salud mental, la economía y a la sociedad, por eso, fumar no solo es malo para la salud, también afecta las economía y el medio ambiente.

En esta ocasión nos concentraremos y reflexionaremos en estas consecuencias que nos afectan de manera global. Esta reflexión se da al cumplimiento de la invitación que el equipo de la mesa interinstitucional de Salud Mental y Adicciones en el estado de Chiapas, donde a los integrantes se nos sensibilizò en abordar esta problemática desde nuestros espacios –esto nos hace entender que todos somos responsables de hacer esos cambios, hoy te invito a que si estàs leyendo èsta columna la compartamos y hagamos una reflexión masiva al tema que implica el tabaquismo– realizando acciones que permitan sensibilizar, concientizar y dar a conocer información en cuanto a esta terrible adicción que por muchos años se normalizò hasta llegar a consecuencias catastróficas no solo convirtiéndose en la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria, ya que es el origen y/o el incremento en el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, que como mencionamos anteriormente son las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, causando incapacidad y muerte; si no que también daña el ambiente –tala de bosques necesaria para la producción y venta de cigarrillos, uso intensivo de plaguicidas, cultivar tabaco, gasto mayor en agua en comparación con otras actividades agrícolas, como el cultivo de maíz e incluso el pastoreo de ganado, además las tierras de cultivo de tabaco son más propensas a la desertificación, teniendo un impacto mucho más destructivo en los ecosistemas–, y agudiza la pobreza –este hábito desvía recursos que las familias de bajos recursos necesitan para su alimentación, salud y educación; datos de México, por ejemplo, indican que el 20% de las familias de mayores recurso gastan un 1,5 por ciento de sus ingresos domésticos en tabaco, mientras que el 20 por ciento de los más pobres se gasta aproximadamente el 11 por ciento, es decir casi 10 veces más”–.

Como dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 8 millones de personas mueren innecesariamente cada año a causa del tabaquismo, más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1,2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno, es por ello, que este problema en realidad nos afecta a todos; asimismo, el consumo de tabaco puede reducir la productividad al retirar permanente o temporalmente a las personas del mercado laboral debido a una salud precaria. Cuando las personas fallecen de forma prematura, la producción laboral que habrían producido en sus años restantes se pierde. Además, es más probable que las personas con una salud precaria pierdan días de trabajo o que trabajen con una capacidad reducida mientras están en el trabajo; para muchos pudo haber sido una madre, un padre, un hermano que los dejaron muy pronto por culpa del cigarrillo, pero si el integrante es la fuente de recursos de la familia los sumirá aún mas en una pobreza que se dimensiona de manera personal, familiar, comunitaria, la cual entra en las estadísticas e indicadores de nuestro país.

Además de las repercusiones sobre la salud de manera individual, impone costos sanitarios y socioeconómicos; el consumo de tabaco causa una carga económica considerable a los sistemas sanitarios a nivel mundial para tratar las enfermedades y las lesiones atribuibles al consumo de tabaco ascendieron a cerca del 6% del gasto sanitario global.

Cómo una epidemia que es completamente prevenible que ocasiona un alto impacto, no solo en la salud, sino también en el desarrollo social; y acercándose el Dí a Mundial Sin Tabaco el cual se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año, con el objetivo de informar a la población acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco, y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones, quiero compartirte el extraordinario lema 2023: “Necesitamos alimentos, no tabaco” , el cual pretende visibilizar una crisis alimentaria mundial la cual está creciendo, nutrida por los conflictos, el cambio climático, los impactos de la pandemia de COVID-19, así como los efectos dominó de la guerra en Ucrania que impulsan el aumento de los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes.

Tenemos que hacernos conscientes y responsables que el consumir nos está haciendo pagar un alto costo en la calidad de vida y genera un brecha mas grande en la reducción de las desigualdades de la población mundial; el cultivo y la producción de tabaco conducen a daños ecológicos globales a largo plazo y al cambio climático, y desempeñan un papel crucial en la determinación del futuro de la agricultura y la seguridad alimentaria, pero sobre todo, hay que reconocer que las tendencias de consumo de tabaco actuales alrededor del mundo son incompatibles con el desarrollo sostenible. A través de la meta 3.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los Estados Miembros se comprometen a conseguir una reducción de un tercio en la mortalidad prematura de enfermedades no transmisibles (es decir, muertes entre los 30 y los 70 años de edad) para 2030. Acelerar el progreso sobre las enfermedades no transmisibles requiere una aplicación reforzada del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. El control del tabaco no es solo un medio principal para mejorar la salud de la población, sino también un enfoque de validez comprobada para reducir la pobreza y las desigualdades, hacer crecer la economía y fomentar el desarrollo sostenible en líneas generales.