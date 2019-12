Y todo el confeti que se aventó por la firma del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nada más y nada menos que en Palacio Nacional, se estaba mojando.





El fin de semana pareció suceder otro de esos episodios en los que el gobierno mexicano, con un presidente que comunica de maravilla, genera descomunicación.

Jesús Seade, el súper negociador mexicano dijo que algo no le cuadraba del tratado y todo parecía indicar que el gobierno de Estados Unidos nos estaba metiendo gol con las letras chiquitas, las que casi nunca leemos.

Los medios de comunicación, con la jiribilla que les caracteriza, publicaron que habían chamaqueado a México.

Se temía que el gobierno norteamericano enviara supervisores en materia laboral a nuestro país, lo que atentaría contra la soberanía nacional.

No faltaron las críticas y los “gritos”, como si no supiéramos que, nos guste o no, estamos supeditados a lo que dicte el vecino, el país más poderoso del mundo.

Si ya andamos en el T-MEC, la renovación del TLC de Carlos Salinas de Gortari, entonces ya para qué nos damos “golpes de pecho”.





LAS LETRAS CHIQUITAS

Después de los dimes y diretes, además de las especulaciones, Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, tuvo que aclarar que el T-MEC no tiene letras chiquitas; sin embargo, en caso que las tuviera, México no las aceptaría.

Explicó en un “tuitazo” que a pesar de que habría una intentona de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de la 4T no aceptaría lo que, para muchos son, inspectores disfrazados.

El flamante negociador mexicano, quien ya antes ha sido desmentido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó a los “iunaites” para encontrarse con su contraparte, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, quien al final también terminó por aclarar la confusión o intento de “madruguete”.

Dijo que su país no enviaría supervisores que revisen la aplicación de las leyes laborales en México y, en el caso de que los “agregados laborales” que se proponen se sujetarán a la legislación mexicana.

Como sea, sabemos que desde el comienzo de este gobierno, Estados Unidos nos ha traído de encargo en asuntos como la migración y el combate al narcotráfico.

Entonces, que nos quieran meter gol y que nos supervisen, tampoco es novedad, tampoco es como para darnos “golpes de pecho”…





EDUARDO RAMÍREZ, EN LO SUYO

No sabemos por qué razón los demás legisladores de Chiapas no fijan posicionamientos claros y precisos respecto a temas como el T-MEC, pero quien nuevamente muestra que está en “la pichada” es el senador Eduardo Ramírez Aguilar.

El comiteco, empapado de los asuntos nacionales y, en este caso internacionales, manifestó que México no debe permitir cualquier intromisión de inspectores laborales en nuestro país, pues el Senado Mexicano no autorizó este tipo de “verificadores”.

En la negociación para el Protocolo Modificatorio del T-MEC, Estados Unidos pretendía designar unilateralmente agregados laborales para supervisar la aplicación de la legislación laboral, pero esto no fue aceptado por México, dijo el legislador, quien además de fijar un posicionamiento claro, ayuda a que la gente comprenda estos asuntos que a veces parecen tan alejados de nosotros.

Se acordó, aclaró el senador de Movimiento de Regeneración Nacional, integrar un panel de tres personas, una designada por México, otra por EEUU y la tercera por mutuo acuerdo para solucionar controversias laborales.

Ramírez Aguilar, quien en su momento realizó defensas, del magisterio, por ejemplo, fue contundente al expresar su rechazo a la iniciativa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “envió al Congreso norteamericano, en la cual se establece la posibilidad de que se envíe hasta cinco supervisores laborales estadounidenses a México.

“Esto es una medida unilateral que no se incluye en el Protocolo Modificatorio que aprobamos en el Senado el pasado 12 de diciembre y que no corresponden a las negociaciones acordadas”, manifestó clarito y sin sacarle la vuelta al toro…





DESTACADO

