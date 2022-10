Homenaje a la impunidad en Oaxaca

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador anunció el 30 de septiembre que hará “un reconocimiento, un homenaje” a Alejandro Murat Hinojosa, antes de que entregue el cargo el próximo 30 de noviembre. Un anuncio inusual, extraño, el que un mandatario rinda homenaje a un militante priista responsable del gobierno de una entidad, Oaxaca, donde no hay nada que presumir.

Oaxaca nos duele por su pobreza y atraso, donde en los últimos seis años se distingue por ocupar los primeros lugares en impunidad, la que ahora se discute en Ginebra, por feminicidio.

El joven Murat Hinojosa, hijo de otro gobernador bien conocido por su poder y cacicazgo, pasará a la historia por encubrir a varios de sus funcionarios, sobre los que pesan acusaciones de corrupción por el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín. También encubrió a Juan Antonio Vera Hernández, actualmente prófugo de la justicia por la agresión a la saxofonista María Elena Ríos.

Hay una enorme lista de impunidad de más de 700 asesinatos violentos a mujeres, 69 casos de violencia política contra ellas, más de 500 por violaciones sexuales y otros tantos por acoso; todos, sin investigación. En Oaxaca, el presidente tiene un “amigo”, pero no pregunta nada sobre el despojo de propiedades a personas de la tercera edad, que tanto debían dolerle, más una larga lista de oprobios a las y los mayores, los más amados por AMLO.

¿Por qué lo va a homenajear? Por no castigar y por encubrir y favorecer a su exsecretario de asuntos indígenas, Francisco Montero López, que usó recursos públicos para la campaña de su hermano, Hegeo, y enviar a la muerte a María del Sol Cruz Jarquín. Lo va a homenajear porque encubrió y le dio trabajo al exfiscal Rubén Vasconcelos Méndez, que no hizo las investigaciones, manipuló, cambió hechos e inventó testigos por el asesinato de la fotógrafa Cruz Jarquín, y por una centena de otros asuntos semejantes, documentados y dolorosos.

Dice una madre que no ha obtenido justicia, en su Facebook: “Sr. Presidente no sé si leerá esto, pero usted se equivoca. No se premia a nadie por hacer su trabajo y para lo que se le paga y muy bien. En cambio, se cuestiona a quien no tiene interés en resolver lo que nos rompe y destruye, no solo a las familias sino a la sociedad entera. En los últimos seis años del gobierno de #AlejandroMuratHinojosa han ocurrido casi #700 asesinatos violentos contra las mujeres en #Oaxaca y no hemos tenido acceso a la justicia porque hay y sigue existiendo protección desde las esferas del poder que encabeza el gobernador que usted quiere homenajear. Le digo de una vez no soy ni conservadora ni de derecha. Soy una ciudadana que exige justicia para todas esas víctimas y en especial para mi hija #MaríaDelSol una que me negaron hasta sobreseer la carpeta de investigación. A usted se lo dije en una #Mañanera, cuando aún tenía esperanza. Y sí, le digo no hubo ningún tipo de justicia porque la fuerza muratista protegió a los perpetradores intelectuales y materiales. Andrés Manuel López Obrador usted lo sabe ¿y ahora lo va a premiar por lo que es su obligación hacer? ¡No se equivoque ni se burle del pueblo!”.

Sí. Es absolutamente inexplicable esta actitud del presidente, aunque es posible que sea un problema de equilibrio, ya que tener mal la glándula tiroides ocasiona, entre otros problemas, la incapacidad para el buen juicio. Estoy segura que nadie podría premiar a un gobernador como el descrito, quien, además, según las encuestas, ocupa uno de los últimos lugares por su desempeño. Veremos.





*Periodista. Directora del portal informativo SemMéxico.mx