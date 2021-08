Intrusos | Huyendo

Esta semana me reuní con una mujer extranjera cuya identidad quiso que fuera Anónima, para que nos contara su historia. Se veía nerviosa al iniciar la entrevista, pero al mismo tiempo sonriente y juguetona. Me llamó la atención su mirada rota.

¿Como te sientes? - comencé.

- Angustiada, tengo problemas y en su mayoría son económicos.

¿De donde eres?

- Soy hondureña, de San Pedro Sula.

¿Aún tienes familia allá?

- No. Tengo primos pero mi familia importante como mi mamá ya no están allí.

¿Nadie a quién extrañar?

- Negó con la cabeza.

¿Cuál fue la situación por la que abandonaste el país?

Su sonrisa se rompió -eso es muy feo platicarlo-, respondió.

¿Fueron varias situaciones? Quise preguntar pero ella me interrumpió -Me violaron- soltó.

No tienes que responder si no quieres, recordé.

-Creo que necesito hablar de eso. -Y prosiguió- Me mudé a otro lugar de vivienda con mi esposo y mi hijo. Un lugar donde hay que pagar impuesto de guerra. Como nos negamos a pagar una noche entraron estos hombres a la casa y me hicieron lo que ya sabes. Frente a mi bebé de 4 años y mi esposo. Ellos se fueron pero dijeron que regresarían más tarde ya que todos los demás me harían lo mismo.

- ¿Luego que hicieron?

- Huimos esa noche. Tomé solo dos mudadas de ropa y salimos huyendo. Llegamos a Guatemala donde una señora nos ayudó unos días pero luego ella se cansó de ayudarnos y nos echó a la calle. Estaba lloviendo y nuestras ropas se mojaron. Con el poco dinero que teníamos vinimos a Mexico.

¿Y aquí qué pasó?

-Nos sentamos en el suelo a pensar qué hacer. Una mujer nos recogió y nos ayudó dándonos donde dormir.

¿Encontrar trabajo fue difícil?

- Claro que sí. Aquí nadie quiere contratar hondureños porque somos sin vergüenzas dicen.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

- Quiero estudiar y quiero que mi hijo estudie. Es algo fundamental. En Honduras lo hacía.

¿Aún tienes esperanzas?

-Sí. Es lo único que me queda, dijo.