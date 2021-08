Intrusos | Soy humano y necesito ser amado, justo como todos los demás

Soy hondureño y así llegué a México. Me bajé del autobús y el aire frío me golpeó la cara como una cachetada. Todo a mi alrededor parecía un laberinto. Miré a mi compañero de viaje y nuestro aterrado rostro se hacía la misma pregunta: ¿Y ahora qué? Estábamos en un país diferente y ya no éramos individuos con historia detrás. Ya no importó que varios hombres nos robaran todo el dinero que traíamos con la excusa de ayudarnos a cruzar dejándonos sin un peso, ni que esos mismos tipos nos metieran en una habitación y nos hicieran algo. Tampoco importaba el mensaje de: “Te amo” que había enviado a mi mamá por si eran mis últimas palabras. Ya nada de eso importaba, ahora éramos Intrusos.





Sin saber a dónde ir decidimos parar un taxi. Pedimos al taxista que nos llevase a la COMAR donde finalmente nos darían dirección. Pero al llegar nos respondieron que ya no atendían a esas horas y que debíamos regresar “mañana”, esa palabra tan común que solemos usar con comodidad me preció tan lejana. ¿Mañana? ¿Qué pasará con el “hoy”? ¿Y la comida? ¿Dónde dormiríamos, en la calle? Todo el dinero que portábamos en ese momento era la cantidad exacta para pagarle al taxista y nada más.





Llévenos a un cajero -dijo entonces mi compañero-, creo tener un poco de dinero allí, todavía. El taxista dudó pero decidió seguir llevándonos. Creo que nos veía como cachorros perdidos que morirían si los dejaba un rato solos. Nos detuvimos en 5 lugares diferentes y Tapachula, Chiapas parecía cada vez más pequeño, oscuro y aterrador. En cada uno de los cajeros nos respondían lo mismo: “No se acepta tu tarjeta” al parecer debíamos buscar un cajero ATM pero no sabíamos dónde encontrar uno y el taxista no sabía qué era eso.





Ya había oscurecido y mi compañero dijo entonces lo que casi me quiebra y me hace llorar “¿podría dejarnos por favor en alguna iglesia o parque donde podamos pasar la noche sin que nos hagan daño?” Este era el final. Yo un joven universitario y mi compañero un joven docente nos convertimos de la nada, en gente de la calle, con hambre y frío.





Los ojos del taxista parecían preocupados, pudo habernos dejado pero en verdad no quería hacerlo. Vio por el espejo retrovisor lo que traíamos en nuestras manos y preguntó ¿no traen algo que puedan empeñar?





El foco dentro de mi cabeza se encendió en ese momento “mi computadora” pensé. Era mi fuente de trabajo, dentro habían años y años de escritos y recuerdos que se perderían en un momento. Pasé lo que pude de ella a mi teléfono celular y me aproximé a venderla en una casa de empeño donde me dieron 1,000 pesos por ella. Quizás no fue mucho pero con ese dinero le pagamos 500 pesos al taxista quien nos dió su número telefónico y pudimos dormir en un hotel y comer algo. Ya acostados en la fría cama ahora si pude pensar en aquella palabra “mañana”. ¿Qué pasará mañana?





Los siguientes días las cosas mejoraron poco a poco. Demasiado lento quizás. Esperamos en COMAR junto a la larga fila de otras personas en situaciones similares a la nuestra o quizás peores. Hasta nos tocó dormir en la banqueta afuera para cuidar un lugar. Buscar trabajo fue una odisea, miles y miles de carteles por todos lados “Se solicita personal CON NACIONALIDAD MEXICANA”, todos ellos recordándome que no pertenezco aquí, que soy un intruso. Y solo quizás si respondían su respuesta era la misma “No contratamos hondureños”, entendí entonces que aquí yo no era visto como un individuo diferente y único, si no como un país entero.





Aquí no importaba que Honduras tuviera millones de habitantes, yo era Honduras en ese momento. “Sin vergüenza”, “ladrón”, “asesino”, “vago”, eran algunas de las palabras para describirnos y pensaba: yo nunca he sido ninguna de esas cosas ¿porqué tengo que ser calificado con ellas? Entonces alguien me respondió: “Aquí unos pagan por todos”, la frase más estupida que conozco hasta el momento.





Y decidí a partir de entonces demostrar lo contrario y no darme por vencido. Me he enfocado en la gente buena que he conocido y que ahora son lo más cercano que tengo a una familia, en la comida deliciosa y los paisajes hermosos.





En las oportunidades que México me ofrece y no caer en el error de decir “los mexicanos son todos unos insensibles” cada vez que escucho a una señora decir “ay no, estos vagos deberían regresarlos a su país” o cuando una niña pide una moneda porque tiene sed. Día a día es una lucha constante para mantenerme en pie como la de todos los demás. No importa que aquí no tenga papeles y sea cómo volver a nacer, como un bebé con los derechos humanos básicos pero nada más.





Encontré personas con historias similares, quizá peores o mejores no importa. Quiero escuchar sus historias y cómo llegaron aquí para convertirse de individuos con sueños y aspiraciones a simples Intrusos.