Desde que era adolescente, Lolita Mandujano, hija de uno de los más prestigiados y ricos empresarios de Tapachula, se distinguía por ser muy bella e inteligente. Sin embargo, ella no era una niña normal: no le gustaban las muñecas ni los juegos de té, tenía muy pocas amigas y en lugar de coquetear con los muchachos prefería estudiar.

A fines de 1968, Lolita culminó la preparatoria con honores “Summa cum Laude”, por lo que su padre no pudo negarse a costear los estudios profesionales de su hija en la Ciudad de México ya que, para ella, Tapachula no dejaba de ser una ciudad mediocre y cursi en la que no existían escuelas como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde ella quería estudiar.

Pasaron algunos años, y a pesar de ser una “provinciana”, como ella misma se autodefinía, llegó a obtener el mejor promedio de su generación, y sus padres pensaron que era el momento de que su hija regresara al hogar, pero Lolita obtuvo el derecho de hacer la residencia médica, en el Instituto Nacional de Perinatología, becada al cien por ciento.

Concluidas sus prácticas, Lolita se inscribió en la especialidad de patología, lo que asombró a cuantos la rodeaban, pues el aspecto frágil de la chica, contrastaba con el gran talento que tenía para destazar cadáveres y disecar órganos. Sin saberse nunca con quien, fue durante esos años que Lolita perdió su virginidad, y aunque tenía escarceos sexuales ocasionales, jamás se le conoció novio alguno ni relación afectiva duradera.

Al obtener el grado de patóloga, la mamá de Lolita le exigió que volviera a Tapachula para ejercer su profesión en su tierra, pero ella se rehusó, alegando que tenía que permanecer en México, pues quería hacer una segunda especialidad: psiquiatría.

Sin ningún problema, gracias a sus excelentes calificaciones, Lolita fue aceptada en los cursos de su segunda especialidad, y fue destinada a practicar en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en la zona de Tlalpan. Para entonces, la joven era una estudiante tan bella, que hasta los locos se enamoraban de ella, y los pacientes agresivos se tranquilizaban con su sola presencia.

Pero llegó el momento en que terminaron sus cursos, recibió su cédula y aunque le ofrecieron que se queda sea trabajar en el mismo sanatorio, los padres prácticamente la obligaron a volver a Tapachula, pues las mujeres solteras, al decir de los señores, deben vivir en el hogar paterno.

Frustrada al ver interrumpida su fulgurante carrera, Lolita no quiso ejercer la medicina en provincia, se encerró a piedra y lodo en su casa y se dedicó a pintar unos cuadros horrendos que nadie quería ver porque provocaban en el espectador un sentimiento que mezclaba la angustia, con la desesperanza, la melancolía y el asco.

El aspecto de la doctora Mandujano se volvió desaliñado, casi no se bañaba ni hablaba con nadie, una actitud que, sin duda, preocupó a su familia. La madre convocó a sus amigas para rezar el rosario todos los días a la una y a las seis de la tarde para rogar a la Virgen que se apiadara de ella, pero, al parecer, sin resultados.

Una mañana de agosto de 1976, la madre de Lolita se acercó a ella con la intención de acariciarla, y por toda respuesta la muchacha le rebanó la garganta con un cuchillo cebollero que tenía en la mano. Ante los gritos de la dama, el padre y la hermana acudieron al lugar para ver lo que ocurría, pero también fueron recibidos a puñaladas. Después de asesinar a su familia, Lolita pensaba suicidarse, pero antes de intentarlo, escuchó el llanto de una criatura. Era el hijo de la sirvienta, que se había quedado solo en el cuarto de la mucama mientras su madre iba al mandado. Sin dudarlo, la joven psiquiatra llegó hasta donde estaba el bebé y cosió su pequeño cuerpo a puñaladas.





Correo: santapiedra@gmail.com