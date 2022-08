Joyas Chiapanecas | ¡Yo los maté!

El Puerto de Veracruz es una de las ciudades más alegres de México y del mundo. Es un lugar en el que la música no deja de sonar, la comida es deliciosa y se rinde culto a los placeres. Criolla por antonomasia, la ciudad es sumamente clasista. A pesar de ser un crisol de razas, los blancos, descendientes directos de españoles, son los que, junto con los políticos y los altos mandos de la Marina, ocupan el estamento más alto.

Como en todas las ciudades portuarias, la fiesta más importante de Veracruz es su carnaval que durante algunos días, con sus respectivas noches, unifica a los habitantes en la diversión. Desde 1925 el Carnaval de Veracruz es una institución, en la que el gobernador del estado corona a la reina en una elegante fiesta de gala, a laque solamente asisten los ricos pero que es aplaudida por las multitudes, que esperan al día siguiente para ver desfilar los carros alegóricos, entre los que destaca el de la reina, acompañada de su corte, sus princesas y el rey feo.

Aunque la belleza de la reina del carnaval es importante, en Veracruz es coronada la chica que aporte más recursos al patronato, obtenidos a través de campañas de recolección de fondos organizadas por ellas mismas, o del desembolso que al efecto hacen sus padres o los amigos de sus padres. En 1983 el trono fue para una linda rubia de ojos verdes, de nombre Evangelina Tijerina Bosada, hija de uno de los más distinguidos médicos de Veracruz y de su ex esposa.

Tenía 18 años y en la plenitud de su belleza nadie podía adivinar que provenía de una familia muy disfuncional, hija de padres divorciados, en la que la miseria en la que vivía la madre contrastaba con la opulencia del ambiente en el que se desenvolvía el padre, muy bien relacionado en la sociedad jarocha.

De hecho, Evangelina había pasado gran parte de su vida con su madre, quien le daba muy mala vida, periodo en el que se acostumbró al alcohol y las drogas, hasta que fue rescatada por su padre, quien se la llevó a vivir consigo, y se esmeró en pulirla para que consiguiera casarse con un buen partido y asegurara su futuro.

Viajes, clases de equitación, de tenis, de inglés y de piano, buena ropa, maquillaje y perfumes de primera hicieron que el florecimiento de Evangelina fuera esplendoroso. Se convirtió en la compañera habitual de su padre para asistir a eventos y fiestas importantes, se rozaba con lo mejor de la sociedad y parecía estar encaminada a convertirse en una gran dama.

En 1983, al ser coronada, la reina del carnaval alternó con los artistas de moda y fue presentada en“Siempre en Domingo”, el único programa de proyección nacional que casi nadie se perdía.

Sin embargo, cuando los reflectores se apagaron, y Evangelina dejó de aparecer en los titulares de la prensa, se despertaron en ella todos los traumas que le había dejado su desdichada adolescencia. Se relacionaba con hombres mayores que ella, conocidos del padre, quienes la humillaban y la sobajaban, hasta que se hizo amante de un médico, quien le hizo dos hijos varones y luego la abandonó, sin casarse con ella ni reconocer a los niños.

Obviamente su padre dejó de apoyarla, lo había defraudado en su afán de convertirla en señora respetable, y la chica se hizo amante de un colega del papá, un afamado médico que también la desechó.

Para entonces, Evangelina ya era adicta al alcohol, a la marihuana, a la cocaína y, ocasionalmente, a otras drogas más fuertes como el LSD.

Sin ingresos y con dos hijos a cuestas, la ex reina doblegó el orgullo y pidió ayuda a su padre, quien alquiló para ella y sus hijos, un amplio departamento pasado de moda en el edificio de la Lotería Nacional, frente al conocido parque Zamora, en el que años atrás había sido aclamada por más de 50 mil personas.

Ilusionada, Evangelina pintó y decoró el destartalado departamento, que pronto se volvió escenario de rumbosas fiestas que congregaban a la juventud jarocha adinerada, deseosa de experimentar con las drogas y el sexo. La ex reina del carnaval combinaba los tragos, con la marihuana, la cocaína y los tranquilizantes. Se volvió muy agresiva, sobre todo con sus hijos, que pasaban días encerrados y sin comer.

En 1989, seis años después de haber sido coronada, la madre, quien le pasaba algunos centavos, anunció a su hija que no iba poder seguir apoyándola económicamente. Sola, sin dinero, adicta a vicios que no podía pagarse, Evangelina sufrió una crisis nerviosa yen un arranque de ira, mientras sus hijos no paraban de llorar por el hambre, tomó de los tobillos a Jaime, el mayor, de tres años, y sin clemencia lo azotó contra el piso hasta que le destrozó el cráneo. Acto seguido, fue por JuanMiguel, de dos años, quien aterrado sufrió el mismo martirio.

Una vez muertos, los niños fueron llevados por su madre a la cocina, y sobre una mesa los destazó ayudada por un cuchillo y un hacha de carnicero. Con la idea de desaparecer los rastros, la mujer tomó los despojos y los metió al horno, pretendiendo incinerarlos, pero lo único que consiguió fue cocinarlos. Entonces los colocó en el interior de dos grandes macetas y los cubrió con tierra y plantas gigantescas, las cuales sacó al balcón, desde donde eran apreciadas por los transeúntes.

Al principio nadie se percató del crimen, pero después de un mes, Juan Miguel, el hermano menor de la ex reinase enfrentó a su hermana y consiguió arrancarle la verdad. De inmediato llamó a la policía, que corroboró los hechos. Los restos de los niños fueron llevados a la morgue y la ciudadanía, indignada, exigió rendirles pompas fúnebres. Paradójicamente, el cortejo siguió la misma trayectoria que la del desfile de coronación de la madre como reina del carnaval de Veracruz.

Evangelina fue condenada a 20años de cárcel y ya en el penal, después de sufrir agresiones y el estigma de ser filicida, el glamour volvió a renacer en ella y además de convertirse en instructora de aerobics fue coronada “Reina del Carnaval de los Presos”. Jamás dejó de consumir estupefacientes y se relacionó sentimentalmente con varios criminales, el último de los cuales murió ahí mismo en prisión, cosido apuñaladas. Se rumora que, al salir de la cárcel, Evangelina se involucró con un narco. Lo único cierto es que públicamente ya no ha vuelto a saberse de ella. Ni para bien, ni para mal.

