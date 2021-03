Joyas chiapanecas | Yo también la vi

Hace ya bastantes años, cuando se popularizaron los teléfonos inteligentes, con cámaras de fotografía y de video, todo el mundo se hizo de uno, y a partir de entonces surgieron millones de fotógrafos, productores, guionistas, publicistas, conductores y hasta actores, que de un día a otro se volvieron empresarios del mundo del entretenimiento, deseosos de obtener “views”, “likes” y, sobre todo “comments”.





Fue entonces que una amiga, pionera en el ámbito de los “influencers” y los “youtubers”, me invitó a participar con ella en un proyecto. Me citó en su estudio, me sentó en un canapé forrado en brocado de satín a flores y me pidió que hablara frente a su iPhone y que comentara lo que yo quisiera.





En la improvisada escenografía, había colocado cortinas, un florero, una escultura de yeso y un cuadro con una escena bucólica del siglo XIX. Me pidió que me pusiera un blazer cruzado, estilo marinero, propiedad de su hermano, el gordo, y mientras arreglaba las luces y me colocaba un micrófono en la solapa, me contaba los grandes beneficios que íbamos a ganar con aquel improvisado rodaje.





“Tú no te preocupes, esto es solamente un programa piloto para venderle una serie a un cliente”, me hizo notar para darme seguridad, y me pidió que por favor fuera yo mismo, que no tratara de fingir, que quería tener al “Duque de Santo Ton” a cuadro.





Por fortuna, antes de eso habíamos bebido un par de cervezas y yo estaba tranquilo, dándole a lo que hacíamos un carácter lúdico, como de experimento de escuela. Tuve unos segundos para pensar sobre el tema, pero nada me venía a la cabeza, hasta que recordé que la chica me había dicho que hablara de lo que yo quisiera, lo cual me liberaba del compromiso de que lo dicho fuera cierto.





Cuando mi amiga gritó la palabra “¡acción!”, me solté contando que había viajado a San Cristóbal y que, estando allá, una mujer me había llamado mucho la atención por su belleza y elegancia. Inventé que la había descubierto en un restaurante, acompañada de un hombre con cara de aristócrata, y de dos con cara de guardaespaldas.





Con aire de privilegio, relaté que no tardé mucho en identificar a aquella mujer como la princesa Carolina de Mónaco en persona y que, según yo, había descubierto que la dama viajaba de incógnito.





Mi amiga prometió mostrar el video editado, antes de presentarlo a su patrocinador, pero nunca lo hizo. De hecho, jamás la he vuelto a ver a ella, pero supe que se hizo de un buen puesto en el gobierno, que todavía le genera dividendos.





Meses después estaba yo en una cena muy elegante en el Asador Castellano, cuando en tono de complicidad, una emperifollada señora se acercó a mi oído y casi en secreto, me murmuró: “tenías razón, Duque, yo también la vi, era Carolina”.