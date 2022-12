La Política y lo Político | Hacia una sociología de las migraciones

La migración tiene lo bueno y lo mano. Lo bueno de la migración es que siempre emigran los mejores seres humanos: El mejor albañil, el mejor carpintero, los mejores meseros, cocineros y lavaplatos… Hay hasta una película que se llama, “Un Día sin Mexicanos”, ahí se ve como se paraliza los Estados Unidos sin ellos. Ahora que estuve en Houston, Texas supe que a los migrantes de última generación los mandan a la costa Atlántica de los Estados Unidos, porque ahí se necesita mano de obra de migrantes. Hay una ciudad que se llama Atlanty City frente al Atlántico que sería centro neurálgico y toda la Costa hacia el norte y hacia el sur. En Estados Unidos siempre fue apreciada la mano de obra del mexicano, “porque trabajan como burros”, dicen los norteamericanos.

En dónde se necesita la mano de obra: En primer lugar en el campo, las y los mexicanos son buenos para levantar las cosechas de los campos norteamericanos. Ganan sus dólares pero también el trabajo rudo le da forma a sus cuerpos. A mí me tocó ver –en el pueblo mágico de Santa María del Río, en San Luis Potosí en los festejos religiosos del pueblo- a unas mujeres con unos cuerpazos inolvidables forjados en el campo. Eran mujeres guapas y morenas, muy sanas con cuerpos que ya el indio Fernández los hubiera querido para sus películas.

Se necesitan a migrantes hombres y mujeres en los hospitales cambiándoles las ropas a los viejitos después de bañarlos y atenderlos como se merecen. A mí me tocó ver en los hoteles, allá en Houston que hacían falta personas de limpieza para las habitaciones.

En Nebraska me ofrecieron trabajo en cafeterías y restaurantes. En Omaha su ciudad más poblada siempre ven con buenos ojos la mano de obra latina o de cualquier parte del mundo. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque ahí los inviernos son muy crudos 40, 50 y hasta 60 bajo cero, porque están muy lejos de los Océanos. Las mexicanas son buenas cuidadoras de bebé, porque son muy tiernas y amorosas.





Lo malo de la migración





Pero no todo es color de rosa, hay una parte negativa y es que también migran asesinos, drogadictos estafadores, etcétera. Entran a robar a las casas y violan a las mujeres… Yo mismo trabajé como taxi driver de un director de cine de la raza negra; en Manhattan, Nueva York. Y mi patrón me pedía lo llevara a comer a soul food (comida para el alma) al Queens, barrio afroamericano jamaiquino al sur de Manhattan. Se llama soul food a una gastronomía estadounidense de los afroamericanos del sur de los Estados Unidos. Después me dijo lo llevara a la Nueva Colombia y me confesó: “Aquí hay miles de colombianos, algunos que ya nacieron aquí y no hablan inglés. Nunca se asimilaron a al vida norteamericana. Conviven con gente de su misma raza, comen la comida de su país de origen, escuchan todo el tiempo música colombina: Vallenatos y cumbias”. Por eso mucha gente norteamericana no los quiere, y toda esa gente vio con buenos ojos las políticas de Trump. Qué tal. Hay un sector de los norteamericanos que no quieren a los migrantes porque creen que les llegan a quitar sus empleos.

¿Por qué se va el que se va y por qué se queda el que se queda?





Por qué se va el que se va. El que se va es porque quiere progresar, mandar dinero para su país. Mandan el recurso para que coma su familia. Y también se va el que debe una o varias vidas, el criminal, el ladrón, el violador. Los que se van con el ánimo de mejorar sus condiciones de vida. Trabajan con denuedo y hacen su dinerito, lo mandan para México o compran una casita por allá. Algunos hasta yates se compran.

Y por qué se quedan los que se quedan. Se quedan por el apego. Diría el sociólogo alemán Max Weber, que el apego es superstición. Qué tal.

Migración interna y externa





El que se va pierde sur lugar. Los que se quedan dicen, “el que se va pierde su lugar”. Cuando los migrantes regresan a su pueblo se dan cuenta que han perdido su lugar y hasta salen a relucir los machetes si quieres exigir tus derechos de propiedad. Conocí el caso de un indígena tzeltal que tuvo que emigran de Tenejapa a la Ciudad de México. Porque su madre por ser mujer no tenía derecho a heredar las tierras de su padre. Los únicos que podían heredar eran los hermanos de la madre, por su condición de varones. El indígena tzeltal se llevaba muy bien con su abuelo, hacía un largo viaje para ir a verlo y le llevaba medicinas y alimentos de la Ciudad de México. Pero al llegar a Tenejapa, su pueblo, los tíos sacaban a relucir los machetes y se ponían a afilarlos y le decían: “Ya llegaste, ahora vete. A qué viniste. No te corresponde herencia”. Y el indito nada más estaba un día y se regresaba. Así las coas.

En el caso de la migración externa es igual. Los que se quedaron sienten que tienen derecho de quedarse con las propiedades de los que se fueron. Porque los que se fueron hicieron dinero en los Estados Unidos. En este caso y en el caso de los no indígenas no hay violencia porque los que se fueron aceptan dejarles sus propiedades a los que se quedaron. Hay de todo en al viña del Señor.

La migración y la literatura





Ha habido migrantes que han escrito su experiencia de vida como es el caso de una dominicana que se fue a Nueva York y nunca quiso saber nada de su país porque se sintió abortada de su país caribeño. Su hija tampoco quiso saber nada por las circunstancias que vivió su madre en isla caribeña, pero la nieta regresa a República Dominicana y escribe una novela. La historia de tres generaciones, la abuela, la madre y la hija.

Otra novela de la migración es La llama del retorno, del guatemalteco Carlos René García Escobar.

Mundo indígena y migración





“Los guaremalas” –como dicen los guatemaltecos en Nueva York. Se van de sus comunidades, sus aldeas a los Estados Unidos sin hablar el español. Pasan de sus lenguas originales al inglés; son bilingües y no aprenden el español sino hasta después, algunos nunca. Allá gracias a su trabajo comunitario que aprendieron en su aldea trabajan muy duro y juntan su dinero con sus paisanos y ponen un restaurante típico de comida guatemalteca en el ejemplo, y les a bien. O alquilan un pequeño edificio y ponen un hotel. O compran maquinaria y se ponen a confeccionar ropa, etcétera.