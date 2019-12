Ya casi se termina 2019 y nos aprestamos a comenzar una nueva década.





Ya hemos pasado el primer año de gobierno de la 4T y hemos visto convulsionarse a América Latina.

Ya huele a cena de Año Nuevo y a tanta pirotecnia que pinta de gris el ambiente de las ciudades, pueblos y comunidades de México y de Chiapas.

Ya casi terminamos un año marcado por la descarada injerencia del vecino país del Norte, cuyo presidente, Donald Trump, nos puso contra la pared en varias ocasiones con unos cuantos “tuitazos”.

Ya pronto terminaremos un 2019 en el que, México quizá como nunca antes, se miró, se escuchó y se leyó “polarizado”. Chairos vs fifís. Liberales vs conservadores. Amlistas vs opositores. La última y nos vamos…





QUÉ NOS DEJA 2019

Basándonos en un análisis realizado por el Tec de Monterrey, este año que termina nos deja una serie de movilizaciones internacionales contra el cambio climático, encabezadas por personajes como la joven Greta Thunberg, nombrada personalidad del año, al grado de llegar a tener un duelo de palabras con Donald Trump.

También nos quedamos con los ataques el “bad boy” del país de las barras y las estrellas, quien se tundió con todos, incluyendo a México.

Aunque termina el año con un proceso político en su contra, conocido como “impeachment”, el Presidente de Estados Unidos puso al gobierno mexicano contra la pared, pues después de aquella política de puertas abiertas pasó a un despliegue de la Guardia Nacional para contener la oleada migratoria.

En América Latina pocos son los países que se salvan de las protestas contra sus presidentes.

La población expresa su descontento con la manera de gobernar de sus autoridades en Chile, en Bolivia, en Brasil, Ecuador, Colombia, Puerto Rico y Nicaragua, por citar algunos.

Mientras la ola violenta no cesa en México, cobraron fuerza las protestas feministas como una expresión de hartazgo por cientos de muertes.

“Un violador en tu camino” que se “viralizó” en las principales ciudades del mundo como un grito de indignación, aunque algunos lo tomaron a broma, al grado de llevarlo a los “antros”.

En México, el tema de los feminicidios es muy delicado, con un promedio de “10 mujeres asesinadas cada día”.





PRIMER AÑO DE AMLO

Andrés Manuel López Obrador cumple su primer año de gestión haciendo lo que ya había adelantado en campaña: bajarse el sueldo, destinar más recursos para programas sociales, no viajar en el avión presidencial y ponerlo en venta, no vivir en Los Pinos y confrontarse con todo aquel que ha osado contradecir la manera de gobernar de su 4T. A los medios les tocó también.

A pesar del casi cero crecimiento y los niveles de inseguridad que, simplemente no ceden, el tabasqueño mantiene su popularidad por arriba del 60 por ciento, con una oposición, llámese PAN, PRD y PRI, completamente borrados.

La explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, con un saldo de más de 100 muertos, así como la captura y posterior liberación de un hijo de “El Chapo” Guzmán en Sinaloa, parecieron tambalear al gobierno de AMLO, pero al final del día salió bien librado.

En la recta final del año pasó lo mismo con la “acogida” al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Parecía que la 4T se sacudía, pero no fue así.

Al contrario, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pareció mostrar la otra cara del gobierno obradorista, donde se critica y rechaza todo lo neoliberal, pero se pacta con el país más poderoso del mundo y se impulsan proyectos como el Tren Maya.





EL AÑO DE ROMA

Antes de irnos y dar las gracias a nuestros lectores y amigos, en el medio y la plataforma que nos siga, no podemos dejar de mencionar el buen sabor de boca que nos deja un año donde una película “Roma” mostró el éxito de un grupo de mexicanos en tiempos de redes sociales y plataformas como “Netflix”.

Los nombres de Alfonso Cuarón y Yalitza Aparicio nos hicieron soñar y ver que hay distancias que, aunque parecen abismales no lo son tanto. Se vale soñar. La última y nos vamos…





