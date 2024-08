La Voz de las Mujeres / ¡Atención precaria a víctimas de trata en México!

Conmemoramos recientemente el Día Mundial contra la Trata de Personas, también recordamos que en el 2007 en México se publicó la Ley de Trata de Personas misma que remarca una atención integral a las víctimas, sin embargo, a más de 17 años de esa ley, todo pareciera indicar que es letra muerta, porque al gobierno no le ha importado en lo absoluto invertir recursos para este tema.

En México solo existen 12 organizaciones reconocidas ampliamente por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que atienden a las víctimas de trata de personas, nosotros formamos parte de este número, sin embargo, coincidimos en todo el país que seguimos carentes de recursos y tenemos que buscar la forma de subsistir, lamentablemente los gobernantes llegan y se van, pero no tienen la voluntad para trabajar.

En Chiapas se han presentado varios casos de trata de personas, pero lo rescatable es que no quedan impunes, existen sentencias ejemplares en lo que va de este sexenio contra tratantes y consumidores, sin embargo, la lucha continúa. Tanto en el Poder Judicial del Estado como en la Fiscalía General del Estado se ha asumido un compromiso de trabajo real y nuestra asociación Por la Superación de la Mujer, como organización velamos siempre por las víctimas. Quizá en la actualidad lo que nos hace falta es recurso económico para que nuestros refugios sigan abiertos y dando atención. Nosotras insistimos, luchamos, peleamos, gestionamos y buscamos como sea para que las víctimas tengan un lugar seguro y reciban atención.

Según informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los grupos humanos que tienden a padecer este tipo de hecho delictivo son los desplazados, es decir, personas que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de un conflicto armado o situación política que los impulsa a emigrar o pedir refugio a otra nación.

Ahí, donde hay grandes corrientes migratorias es donde la ONU ha orientado los mayores esfuerzos para luchar contra la trata de personas, realizando los más grandes eventos cada 30 de julio. Dentro de los principales factores de riesgo que nos exponen a ser víctimas de la Trata de personas se encuentran:

Económicos: la falta de empleo o altos índices de pobreza, son factores principales que llevan a las personas a caer en la trata. Debido a que son atraídos por un gran "benefactor", que les promete cambiar su realidad de la noche a la mañana.

Sociales: Si el individuo vive en un entorno violento, donde es acosado e instigado continuamente, muy probablemente caerá dentro de una red de trata, ya que tiene el perfil psicológico adecuado para no oponerse a este tipo de trato, es decir, no posee una sana autoestima y considera que ser víctima de abuso es algo normal.

Culturales: el no poseer conocimientos acerca de esta problemática y no contar con un cierto nivel educativo, aumenta las probabilidades de ser víctimas de este delito. Hoy en día se ha ampliado el rango de acción de las organizaciones que luchan contra la trata de personas, para que divulguen su información por todos los medios digitales y ayuden a los usuarios de Internet a detectar perfiles sospechosos, antes de caer en sus redes.

Pero además existe una campaña denominada "Corazón Azul", una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas creada en el año 2008 en Viena (Austria), orientada a sensibilizar y crear conciencia en la población mundial acerca de la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad.

El “Corazón Azul” se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra la trata de personas, representando la tristeza de las víctimas que son objeto de esta. Igualmente manifiesta la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos. Con esta campaña se pretende obtener una masiva y activa participación en la defensa de esta causa, a fin de erradicar esta forma moderna de esclavitud. Otras finalidades de esta campaña son las siguientes:

Generar espacios de opinión y debate públicos acerca de su rol y posibles soluciones ante esta problemática; que la población pueda expresar su solidaridad con las víctimas de la trata utilizando el símbolo "Corazón Azul"; dar a conocer los esfuerzos coordinados de los Estados parte del Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas; promover el desarrollo de campañas locales en comunidades, con el apoyo y participación de individuos en el combate contra esta forma moderna de esclavitud del siglo XXI.

Y pese a todo este contexto, en México es triste que exista una ley que fue publicada por primera vez en noviembre 2007, llevamos 17 años, pero hasta este momento no hay recurso para atender este problema; es decir, no existen refugios para atender a las víctimas, la administración populista de este país ha permeado en la aplicación de recursos para el tema de la erradicación, prevención y combate no solo de la trata de personas, sino de la violencia en todas sus expresiones hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres.

En México se visibiliza a la Trata de personas como explotación sexual, pero no es solo eso existe la mendicidad, explotación laboral como en niños y niñas, eso no se ve y no se atiende. Por ejemplo, en nuestro país, existen estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero en donde los usos y costumbres les permiten a los padres, casar a sus hijas a costa de un dinero, pero eso es trata de personas y no se hace nada. Seguiremos luchando, alzando la voz, los leemos en la próxima.





Contacto: superacionmujer_ac@hotmai.com

Facebook: superacionmujer.ac

Teléfonos 962 83759 y 962 62 25008