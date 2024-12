La Voz de las Mujeres / ¡El mes del Día Naranja se manchó de sangre!

Recientemente se conmemoró el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”, lamentablemente continúa la violencia contra las mujeres en la región del Soconusco, y en lo que va del año se han presentado “715 denuncias” de mujeres violentadas.

Tan solo en el mes de noviembre la cifra de feminicidios en Chiapas fue la más alta, lo que considero lamentable de verdad y más aún porque existe una alerta de género en varios municipios donde se están presentando estos asesinatos cobardes.

Requerimos que, en los municipios, los presidentes municipales realmente vean el tema de las mujeres como una prioridad, no nada más tener un espacio que tienen de igualdad de género, pero nada más es la directora o secretaría como le puedan llamar del municipio, y pues nada más esté ahí como un relleno, sino que se tiene que hacer un trabajo, pero un trabajo realmente coordinado, un trabajo en equipo.

Esas secretarías de género en los municipios deben de hacer su trabajo, y no solo estar de adorno. Como ejemplo claro en esta región de la frontera sur, en donde las mujeres que quieren poner su denuncia tienen que viajar a Tapachula, porque en sus municipios de origen no lo pueden hacer, no hay donde, y no hay quien las orienten.

DÍA NARANJA

En todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por la ONU en 1999; sin embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde varios años atrás, en 1981, en honor a tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras.

Actualmente este movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes: con el conocido Día Naranja. Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja ÚNETE, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

Hace unos días se llevó a cabo la fecha conmemorativa del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ningún evento fue el adecuado para hacer un llamado de alerta para continuar trabajando contra esta situación que hoy es más visible porque las mujeres se atreven a denunciar y el apoyo que se les brinda a través de “Por la Superación de la Mujer”, y la coordinación que mantiene con autoridades encargadas de la justicia como de la atención en materia de salud.

Además, la violencia en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres es cada vez más frecuente en los hogares, pero también en todo tipo de entornos incluidos las escuelas, centros de trabajo y espacios en línea y que requieren atención. Desde hace 13 años se han establecido mesas interinstitucionales que incluyen organismos de seguridad, de justicia, instituciones de salud, organismos de derechos humanos y organismos civiles que atienden y dan seguimiento a los distintos casos y que han permitido que ante el trato profesional no haya influyentísimo, ni poder económico que beneficie a los infractores, porque si hay una denuncia esta se lleva hasta el final.

¡ALERTA!

Existe un creciente número de niñas entre 12, 13 y 14 años embarazadas que son atendidas en el Hospital General de Tapachula. Ha habido semanas que se presentan hasta 10 partos de este tipo, a las que se suman las de 15, 16 y 17 años a los que se les ayuda a recuperarse y valorarse porque han sido víctimas de delitos, por ello seguimos poniendo a disposición de la población el número telefónico de “Por la Superación de la Mujer”, el 962 62 25008.





Contacto: superacionmujer_ac@hotmail.com

Facebook: superacionmujer.ac

Teléfonos 962 83759 y 962 62 25008