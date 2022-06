A inicios de este 2022 tenía la esperanza de muchos cambios trascendentales en relación al trabajo para prevenir, atender, erradicar y sancionar los indicadores de violencia especialmente hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Siempre que inicia un nuevo año nos planteamos retos a atender a corto, mediano y largo plazo, sin embargo, para la organización los retos siguen siendo grandes, más aún cuando pareciera que tocamos una puerta de hierro o piedra, muy difícil de poder abrir. Y hago esta alusión porque así nos vemos en la organización Por La Superación de la Mujer, donde todos los días, los 365 días del año enfrentamos una lucha frontal contra la apatía, desinterés y la falta de sensibilidad de algunos entes de los gobiernos en turno.

Con todo este preámbulo pasamos a los datos duros y nada alentadores, llevamos 420 denuncias por violencia de enero a la fecha, tan solo en Tapachula, todavía hace falta mucho trabajo. Siempre hemos visibilizado que existe una alerta de género y que es letra muerta porque solo ha quedado escrita en papel, más no en la práctica y buena voluntad de los gobiernos actuales. Seguimos careciendo de patrullas violetas para ayudar a las víctimas de violencia, los gobiernos municipales aseguran que están invirtiendo en campañas de difusión en las que únicamente sirven para el momento, así como para la toma de fotografía porque después todo vuelve a la amarga y triste realidad para cada una de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia.





FEMINICIDIOS CONSTANTES

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.

En este mismo tenor se encuentra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con el caso de Mariana Lima Buendía, la cual establece que en el caso de muertes de mujeres se debe: Identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer; Verificarla presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta; Preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual; Hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Conocer estas herramientas para la investigación y actuación en los casos de feminicidio es un gran paso para la procuración de justicia.

Con todo este antecedente, lamento mucho que en Tapachula en lo que va del año se haya presentado un feminicidio por cada mes, pareciera que debe ser una regla a seguirse y lo peor de todo ello, es que no hay avances reales en las investigaciones de estos lamentables acontecimientos, los familiares de las mujeres asesinadas siguen reclamando justicia y esta no llega porque la policía investigadora no da el resultado que los familiares quieren. Y peor aún las colonias de Tapachula están en penumbras, prueba de ello es los Llanes a donde han llegado a tirar los cuerpos sin vida de las mujeres. Esta colonia ya se volvió en el deposito natural para abandonar a las mujeres sin vida.





RECONOCIMIENTO

El pasado 30 de abril, recibimos un donativo en especie de la empresa Dominós Pizza, la licenciada Patricia López Vilchis Gerente de Relaciones Públicas en Tapachula tuvo a bien hacer la entrega y también hacer felices a nuestros niños, niñas y adolescentes que tenemos en refugio por lo que le decimos ¡MUCHAS





¡GRACIAS!

Enfrentamos a diario muchos retos, carencias y los recortes de presupuesto federales, pero ello no nos ha impedido que sigamos luchando por quienes nos necesitan, ojalá hubiera más empresarios de buen corazón que se sumen a estas nobles causas. Les recordamos que nuestra organización lleva muchos años y es ajena a cualquier organismo político.





