La Voz de las Mujeres / ¡Indicadores de violencia, similares al 2023!

Los indicadores de violencia en el primer semestre de este 2024, son similares al del año pasado. De acuerdo a nuestro estudio minucioso, existen muchas mujeres empoderadas que hoy tienen el valor para denunciar, no quieren seguir viviendo violencia en sus hogares, además por el trabajo que se hace como organización seria y responsable, existen resultados justos, es decir condenas ejemplares a los agresores.

De enero a junio, Por la Superación de la Mujer ha contabilizado 436 denuncias tan solo en Tapachula, y consideramos que quienes se atreven a denunciar, están encontrando respuesta, pero sobre todo a funcionarios que ya están actuando como debe ser.

Y esto también tiene mucho que ver porque como organización formamos parte y coordinamos la Mesa Interinstitucional de atención a víctimas de violencia de género, es ahí donde tenemos que estar pendientes y exigiendo que todas las medidas de protección se cumplan en beneficio de las usuarias. Por la Superación de la Mujer no descansa, los años de trabajo nos obligan a estar al pendiente siempre de quienes recurren a nosotras para solicitar algún tipo de asistencia.

Cabe mencionar, que como organización también contamos con la coordinación decidida y siempre atenta como el caso de la patrulla violeta y de la Policía Estatal Preventiva a quienes hacemos nuestro reconocimiento pleno porque siempre están para hacer su trabajo en apego a la ley, ello también genera que los indicadores de denuncias en la ciudad se comparen a casi los mismos del año pasado.

En Tapachula existe la alerta de género y aunque muchos quisiéramos que las denuncias disminuyeran dada la relevancia y trabajos que se debería realizar, pero que no se ejecutan y que únicamente esa disposición gubernamental es letra muerta, las denuncias siguen a presentarse.

A la par de lo que hemos expuesto, también hay violencia, en niñas, niños y adolescentes que han sido golpeadas, abandonadas y abusadas sexualmente por el padre, padrastro, hermano mayor o el abuelo. Tapachula siendo frontera debe tener mayor trabajo de prevención, pero desafortunadamente en lo que va de la presente administración municipal todo ha quedado en el discurso político. Es por ello que alzamos la voz para que las autoridades estatales y municipales que están a punto de entrar en funciones, se pongan a trabajar por estos temas de relevancia, en dónde se requiere de voluntad política.

Y es que, en Chiapas, no existe municipio alguno que cuente con algún albergue o refugio para atender a las víctimas, algo que no es fácil requiere de mucha sensibilidad, pero desafortunadamente al gobierno también no le importa, prefieren invertir en “circo, maroma y teatro”, que en atender realmente temas de seguridad en general, y aquí incluimos la violencia contra las mujeres.

ALERTA DE GÉNERO





La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley.

Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso). Su objetivo, es Garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

En Chiapas la Alerta de Género se declaró en noviembre de 2015 en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villa Flores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.Hasta la próxima…

