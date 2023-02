La Voz del Obispo | Apoyo para damnificados de Siria y Turquía

Querida familia diocesana, hoy escuchamos un fragmento de san Mateo (Mt 5,17-37). El texto se orienta directamente al cumplimiento de la Ley. La respuesta de Jesús es clara, la Ley mantiene su validez solo si no llega a perder de vista a las personas, es necesario llegar al espíritu original de la Ley y procurar llevarlo a la plenitud. El presupuesto que introduce los ejemplos citados es muy preciso: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos. De eso se trata. La interpretación que Jesús hace de la Ley en la presentación del Reino de los Cielos y sus exigencias muestra un camino muy preciso para poder llevar los mandamientos a plenitud. No solo hay que saber, repetir la Ley y limitarse a cumplirla sin más, es necesario entrar en el espíritu de la Ley para poder ver a través de ella a los hermanos por quienes la Ley tiene sentido. De los ejemplos citados por Jesús, la liturgia nos presenta hoy solo cuatro: no matar, no cometer adulterio, el acta de divorcio y la cuestión de los juramentos. En el primero de los cuatro, el Señor Jesús nos enseña que no hace falta llegar hasta el homicidio para dar muerte a una persona. La falta de amor hecha coraje, repudio, desprecio es una forma segura de ir minando la vida de una persona y es tan y más grave que el homicidio mismo. En el segundo Jesús nos muestra que no hace falta llegar a la materialidad del adulterio para cometerlo. Es necesario comenzar desde el respeto que hace al hombre consciente de la dignidad de la mujer que ha de conservarse íntegra. El último de los cuatro ejemplos que la liturgia nos ofrece hoy pone delante de nosotros la credibilidad que todo creyente ha de dar a su palabra. No pongamos soportes para sostener la veracidad de una afirmación o la seriedad de un compromiso. Es necesario recuperar el valor de la palabra: Limítense a decir: “Sí, sí”; “no, no”: que lo que pasa de aquí viene del Maligno.

Ofrenda para los damnificados de los sismos en Turquía y Siria. En el espíritu de la sinodalidad y con sentimientos de solidaridad y cercanía, los Obispos que conformamos la Conferencia del Episcopado Mexicano nos unimos en oración por todos nuestros hermanos turcos y sirios que han sufrido el pasado 06 de febrero un sismo de 7.9, con un saldo de miles de personas fallecidas, otras tantísimas heridas, un número aún sin determinar de casas y edificios colapsados. En nuestro amado México hemos conocido reiteradamente sobre el dolor que se padece, pero también conocemos el espíritu solidario y fraterno de otras naciones hermanas. A través de Cáritas Mexicana hoy nos sumamos al apoyo internacional, ya convocado por el Papa Francisco. Por ello, ruego a mis hermanos sacerdotes párrocos que motiven a las familias parroquiales para que en cada una de las celebraciones que se realicen este domingo se haga una ofrenda con esta intención. Y el donativo lo envíen con premura la próxima semana a la economía diocesana para hacerla llegar a Caritas Nacional.

Encuentro sacerdotal de la Provincia de Chiapas, realizado los días del 06 al 08 de febrero. Alguna vez dijo un hermano: cuando Dios da hasta los costales presta. Después de haber venido aplazando el encuentro de los Padres de la Provincia de Chiapas, primero a causa de la emergencia de salud, luego por diversas circunstancias, Dios nos ha permitido reunirnos e, incluso, incorporar a los hermanos presbíteros que han podido venir de la vecina Diócesis de San Marcos en Guatemala. 2 1av. Sur No. 1 Apartado 70 30700 Tapachula, Chis., México. Tel/Fax (962) 62 6261503 E-mail: diotap@prodigy.net.mx El encuentro ha sido marcado por un intenso espíritu fraternal. Partimos de evidenciar rasgos de la realidad que vivimos en nuestras familias diocesanas. La realidad es el espacio propio donde cada uno de nosotros responde al llamado que el Señor nos ha hecho un día. Nos encontramos como servidores del Señor Jesús en la Iglesia. Obispos y presbíteros hemos compartido la alegría de encontrarnos y el gozo de vernos como servidores, cada cual según sus propias circunstancias. Hemos compartido la oración, el encuentro con el Señor a través de su Palabra, el deporte, la celebración de la Santa Misa y, en el diálogo fraterno, lo que la agenda de la reunión nos fue invitando a compartir. Visitamos, celebramos, convivimos y llevamos nuestras ofrendas a los hermanos migrantes del Albergue Belén. Al momento de sacar compromisos comunes, entrevimos la necesidad de seguir fortaleciendo nuestra comunión sacerdotal y de hacer frente desde cada familia diocesana a los retos de la realidad que exigen una respuesta urgente de parte nuestra. Los migrantes y el narcotráfico, con el problema creciente del consumo de drogas y la violencia generada por la conquista de las plazas de los cárteles enfrentados, fueron los asuntos urgentes e importantes que nos comprometimos a asumir como tarea común. Hagamos un esfuerzo, hermanos presbíteros, por llevar adelante los compromisos que hemos asumido en el encuentro. Al final nos despedimos como hermanos, agradeciendo la presencia de los que pudieron venir y comprometiéndonos a seguir promoviendo estos encuentros que fortalecen nuestra fraternidad sacerdotal y el arte de caminar juntos. Gracias a Ustedes por sus oraciones y a los organizadores por su buena labor.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula