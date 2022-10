La Voz del Obispo | Auméntanos la fe 

Muy querida familia diocesana, escuchamos un fragmento del evangelio de san Lucas (17,5-10). El texto dice: Los apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”. El contexto anterior del evangelio nos presenta dos advertencias prácticas: evitar ser motivo de tropiezo para los demás y la preocupación por el hermano expresada en la corrección fraterna. Ambas son exigentes y se ubican en el mismo nivel, el testimonio. Es una reacción humana normal el sentirnos desesperados e insuficientes ante tales encomiendas. Necesitamos, sin más, el apoyo del Señor: ‘auméntanos la fe’. Sin embargo, no es la cantidad de fe la preocupación de Jesús, sino la calidad de la fe que ha de probarse en el terreno del testimonio de la vida. El testimonio cristiano, fruto de una fe firme, no es ni será motivo de alarde para quien cree. La fe no hace de alguien un ser celestial con dotes especiales y posibilidad de vanagloriarse de su fe sintiéndose importante. La fe auténtica es la que lleva nuestro testimonio al terreno de lo ordinario: somos siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer.

Más adelante dice el Señor Jesús: Cuando hayan hecho todo lo que les fue mandado. La fe es la que permite el crecimiento del cristiano. La vida cristiana, la vida de fe, la vida del justo como diría el antiguo testamento, tiene un riesgo grande que, en tiempos de Jesús, se notaba mucho entre los fariseos. El riesgo grande es el hecho de sentirse importante. Nosotros, intentos de cristianos e intentos de discípulos del Señor Jesús, también corremos hoy el riesgo de sentirnos importantes. Mientras el vivir la fe sea para nosotros razón para sentirnos importantes, será señal de que aún no ha bajado a nuestra vida ordinaria y no fortalece nuestro testimonio cristiano. La vida cristiana auténtica, fruto de una fe madura, es una vida en la que, con normalidad, sin pensar que hacemos algo heroico, vamos cumpliendo todo lo que el Señor nos ha mandado.

Plan Diocesano de Pastoral 2022-2027. El Nuevo Plan Diocesano de Pastoral tendrá vigencia hasta 2027, por lo que es preciso que sigamos haciendo camino juntos en la dinámica espiritual de conversión de cada familia parroquial, de las así llamadas pastorales, prioridades pastorales, grupos, movimientos y asociaciones. Es necesario que se siga leyendo y asimilando el Plan Diocesano de Pastoral para que cada agente de pastoral, desde las estructuras eclesiales renovemos nuestros procesos de evangelización que se necesitan en este momento del caminar diocesano.

Migrantes. Seguimos constatando en el diario vivir cómo centenares de migrantes caminan por la carretera costera bajo el inclemente sol y las torrenciales lluvias; duele ver, sobre todo, el caminar de familias enteras en donde las mujeres y los niños son los que más sufren. Por ello, seguimos pidiendo a nuestras autoridades competentes una imprescindible política migratoria que respete los derechos humanos, proporcionando desde una información clara y precisa hasta las dificultades que se encuentran en el camino. Y rogamos, a nuestra familia diocesana, seguir manteniendo un corazón samaritano que siga tendiendo la mano a estos hermanos nuestros. No nos cansemos de hacer el bien. Dios recompense su bondad.

Lluvias intensas. Continúan las fuertes y torrenciales lluvias en estos meses. No dejemos de estar atentos. Pero al mismo tiempo, cuidemos de no generar un mayor problema tirando la basura en la calle; es lamentable el aspecto que guarda muchos espacios de nuestra ciudad, muchos caminos y poblados de nuestra región ya en la montaña ya en la costa. Cuidemos nuestra casa común.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.