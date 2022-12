La Voz del Obispo | Construir la paz exige el respeto a la dignidad de todas las personas y pueblos

Querida familia diocesana, estamos en el último domingo de adviento. Ya llega el Señor, el rey de la gloria, repetimos en el salmo responsorial. Esta frase del salmo 23 va más allá de ser sólo el motivo fundamental de los textos litúrgicos de este domingo. La frase nos muestra el núcleo estructurante del mensaje de la Iglesia para este domingo. Escuchamos en el evangelio de Mateo (Mt 1,18-24): Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos. Lo primero que hace el evangelista en este relato del nombre, es ayudarnos a entrar en la contemplación de la realidad humana del Mesías de Dios. Jesús viene al mundo siguiendo el ritmo y el camino de cualquier persona sencilla y humilde, y no de forma aparatosa. Una familia normal accidentada por las circunstancias de su propia vida y por la intervención divina es el medio del que Dios se vale para hacernos llegar a su Hijo. La grandeza del Señor, que quiere poner su morada entre nosotros, no pudo haber tenido una imagen más elocuente para hacernos conscientes del gran misterio. ¡Cómo no salir de nuestros desánimos! ¡Cómo no iluminar nuestra vida con el resplandor de su presencia y dejarnos conducir por la claridad de su luz! ¡Cómo no dejarnos asombrar por este misterio que nos rebasa y nos impulsa a levantar la mirada hacia el Dios con nosotros! Le pondrás el nombre de Jesús…a quien le pondrán por nombre Emmanuel, dice san Mateo. El nombre es una forma de presencia de Yahvé en el Antiguo Testamento. Jesús, ligado a la tradición del Antiguo Testamento, lleva en su nombre las acciones salvíficas divinas determinantes. Él salvará a su pueblo de sus pecados, Él es el Dios que vino a vivir entre nosotros. Él es la presencia salvífica de Dios. Por tanto, celebrar la navidad es celebrar esta presencia divina y dejarse transformar por el Señor de la historia y dueño de nuestras vidas. Celebrar la navidad es levantarnos de nuestros titubeos y tibiezas para caminar de la mano del Señor.

Navidad: tiempo de paz y reconciliación. Para esta Navidad el papa Francisco pidió redescubrir símbolos navideños tan importantes como el “simple y familiar” nacimiento que recuerda el verdadero sentido de la Navidad, diferente a la consumista y comercial. La navidad sólo se entiende si se dispone el pesebre de nuestro corazón y se acoge al Emanuel, al Príncipe de la Paz. Los tiempos que vivimos han quebrantado la paz y armonía en muchas personas, entre muchos pueblos y entre muchas naciones. Hay una gran guerra, repartida entre muchos pedazos de mundos; hay violencias aquí y allá, que han dañado a la humanidad. Nuestra amada patria no ha sido la excepción puesto que en las últimas décadas la inseguridad, la confrontación y la polarización han sido un distintivo. En la exhortación episcopal Que en Cristo Nuestra Paz México Tenga una Vida Digna, habíamos afirmado que, hace ya varios años, México será nuevo sólo si nosotros mismos nos renovamos; si verdaderamente nos encontramos con Jesucristo, nuestra Paz. La novedad de la vida en Cristo dará origen a formas nuevas de relación y convivencia, a la 2 construcción de comunidades sanas y justas y nos capacitará para solucionar de manera pacífica los conflictos y para ser misericordiosos sobre todo con los que sufren y menos tienen. A los gobernantes en sus distintos niveles compete, en primer lugar, garantizar la paz y el bienestar de las comunidades. Y si no lo pueden hacer, deberían renunciar en lugar de utilizar demagogias para encubrir sus incapacidades. A nosotros, como sociedad civil responsable, corresponde tener un conocimiento objetivo de la realidad, la responsabilidad social y el sentido y compromiso con la justicia social. A esta tarea se han de unir todos los esfuerzos de la acción pastoral, privilegiando la tarea educativa en la familia y en la comunidad. El empeño fundamental deberá orientarse, pues, en una educación para la paz. La educación para la paz implica, por una parte, difundir pensamientos de paz, fomentar sentimientos de paz, impulsar gestos de paz, promover un lenguaje de paz, poner los medios de comunicación al servicio de la paz, educar para la legalidad y aprender de la historia. Es necesario, además, promover la ciudadanía para la paz, fortaleciendo en ella la capacidad de incidencia social, política, cultural, en la construcción de la paz. La construcción de la paz exige, por otra parte, acciones que sigan una justa concepción del desarrollo humano integral y una decidida voluntad de actuar en todos los planos de la vida para lograrlo. Construir la paz exige, además, el respeto a la dignidad de todas las personas y de los pueblos. Los derechos-deberes humanos han de ser respetados en las relaciones de todos con todos, como expresión de justicia y de fraternidad. Para construir la paz, lo hemos afirmado también reiteradamente, el pueblo mexicano debe recorrer el camino de reconciliación social, deponiendo formas de relación destructiva, y asumiendo formas constructivas de reparar el pasado, edificar el presente y preparar el futuro. Los miembros de la Iglesia en esta amada nación, como bautizados debemos vernos como agentes de reconciliación, desarrollar una conciencia ecuménica y comprometernos a buscar el bien común, promoviendo iniciativas sociales de paz y desarrollo social, sin ceder en el empeño de construir la paz también con la oración, como base fundamental para una disposición personal y comunitaria.

Asamblea Diocesana 2023: 26-28 de enero. Deseo y pido a toda la familia diocesana que entremos en una decidida preparación a la Asamblea para que el Señor nos ilumine con la luz de su santo Espíritu. La Asamblea es ante todo un momento de discernimiento, por ello es imprescindible contar con su oración. Hermanos todos pongamos en nuestra mente y corazón esta intención. La semana próxima, con el favor de Dios, emitiré la convocatoria para los participantes presenciales. Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.









+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula