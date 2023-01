La Voz del Obispo | Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos

Querida familia diocesana, ayer escuchamos un fragmento del evangelio de san Mateo (Mt 4,12-23) y en él leímos: Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos. Es importante poner atención a las palabras que Jesús va pronunciando en la secuencia del evangelio. La primera palabra pronunciada en el Jordán (Mt 3,15), frente a Juan el Bautista, expresaba la voluntad de Jesús de ajustarse siempre al cumplimiento de toda justicia, que en Mateo significa hacer la voluntad de Dios. Luego vienen las palabras pronunciadas en las tentaciones en el desierto donde Jesús, frente al tentador, ratifica su identidad y su confianza plena en la Palabra de Dios. Esta frase, la primera palabra de su ministerio, nos sitúa frente a la realidad del Reino, núcleo estructurante de la predicación del Señor Jesús.

La presencia del Reino exige de todo aquél que quiera entrar en su dinámica una reestructuración de sus estructuras mentales. Un cambio en su manera de pensar, de vivir y de ver las cosas. La conversión aparece, así, como el primer requisito para entrar en la dinámica del Reino de los cielos. El Reino de los cielos viene a ofrecer un nuevo tipo de presencia del Señor en medio de su pueblo. Las bienaventuranzas, que vendrán pronunciadas después, ofrecen una presentación de esta presencia de Dios, de su Reino, y de lo que significa para todo aquél que abre su corazón a esta nueva realidad de Dios.

Vio a dos hermanos...vio a otros dos hermanos, dice san Mateo y pareciera un casualidad que, al anuncio de la inminencia del Reino siga el llamado de los cuatro primeros discípulos y que éstos sean dos parejas de hermanos. Responder al llamado de Jesús para entrar en el espíritu del Reino exige de nosotros plena disposición para construir la familia querida por Dios. La dinámica del Reino exige relaciones fraternales verdaderas, disposición para dejarlo todo, cambiar nuestra manera de vivir e ir detrás del Señor. No por distracción de Mateo presenta como hermanos de sangre a los primeros discípulos, la relación entre los primeros discípulos cumple la función de ser ejemplo de relación para los discípulos que vendrán después. En esta imagen del discipulado nosotros hemos de descubrir el tipo de relación que hemos de tener con nuestros hermanos en la fe.

Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco ha recordado y subrayado el impulso dado por el Concilio Vaticano IL, sobre todo con la Constitución Dei Verbum, para redescubrir el valor de la Palabra de Dios. También nos recuerda que la Sagrada Escritura no es patrimonio ni monopolio de ciertos privilegiados o selectos, sino que su enseñanza pertenece al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en la Palabra. Señala a los pastores como los primeros responsables de explicar y ayudar a entender los textos sagrados. Los llamados a ser ministros de la Palabra deben sentir con fuerza la necesidad de acercarla a su comunidad, por eso insiste en la importancia de la homilía, cuyo carácter es “cuasi sacramental”. Hay, además, un profundo vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe, cual, “proviene de la escucha del mensaje, y la escucha por la palabra de Cristo” (Rm 10,17). De aquí deriva la urgencia e importancia de escuchar la Palabra del Señor, tanto en la Liturgia como en la oración y en la reflexión personal

Asamblea Diocesana. Es ante todo un tiempo y un espacio para el discernimiento personal y comunitario y, por lo mismo, no es el momento de un ejercicio meramente democrático donde se decide el rumbo que tomará el caminar de la familia diocesana. No es buscar lo que personalmente se quiere sino descubrir lo que Dios quiere, en la humilde y sencilla oración, en la acogida de la Palabra del Señor y en la escucha atenta y empática confrontación con la parte de verdad que el hermano o hermana comparte. Se discierne no desde la defensa de la opinión e idea que se comparte sino desde la resonancia que hace en cada uno lo que los demás van aportando. Por ello, es fundamental participar con una actitud de encontrarnos para descubrir los signos del paso del Señor que nos va indicando el camino a seguir. Por ello, pido a toda la familia diocesana acompañamos con una actitud orante.

Octavario por la unidad de los cristianos. La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2023, con el lema, «Haz el bien; busca la justicia» (cf. Is 1,17). El texto de Isaías nos hace comprender que la vivencia de la fe debe ir siempre acompañada por una praxis coherente con aquello que se profesa. El culto a Dios resulta vacío si no va acompañado por la compasión y la misericordia. Con duras palabras, el profeta denuncia ese culto externo y puramente formal: no quiero ofrendas ni fiestas —dice el Señor- mientras tengáis las manos manchadas de sangre; «aprended a hacer el bien; buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda»

En este sentido, en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se unen dos dimensiones fundamentales del ecumenismo: la dimensión espiritual, que nos lleva a unimos en oración reconociendo todo lo que ya nos une, especialmente al compartir un mismo bautismo; y la dimensión social, que nos impulsa a dar testimonio juntos del amor de Cristo hacia el prójimo y a defender la dignidad inviolable de toda persona. Por tanto, en consonancia con el texto de Isaías, el orar por la unidad de los cristianos debe ir acompañado de un compromiso común para afrontar los desafios de la injusticia y escuchar los gritos de los que sufren por cualquier causa.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VII Obispo de Tapachula