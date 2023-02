La Voz del Obispo | Cuaresma, tiempo gozoso que nos purifica y devuelve la gracia de ser hijos de Dios

Querida familia diocesana, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio, escuchamos en el san Mateo. Con las tentaciones (Mt 4,1-11) comenzamos nuestro itinerario cuaresmal. Las tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar, como las que enfrenta todo cristiano, son un atentado contra la identidad. El diablo, quien atraviesa la voluntad y la divide según la etimología de la palabra, golpea la identidad de Jesús en el desierto, que tiene sentido de lugar de prueba, de soledad y de encuentro con Dios. En la soledad del desierto es donde el hombre se encuentra consigo mismo y con Dios. El desierto es también el lugar donde el hombre corre el riesgo de olvidar su identidad. El impulso del Espíritu es un indicador de que Jesús vencerá las tentaciones que Israel no pudo vencer.

Aprovechando el ataque del hambre y la necesidad humana de provocar, incluso a Dios, el tentador ataca de forma directa la identidad de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios es poner en duda la Palabra recibida de Dios en el momento de su bautismo. El tentador atenta contra el ser de Jesús mismo y de esa forma atenta contra todo su quehacer. La tentación es algo que acompaña la vida del hombre. Todo hombre tiene más posibilidades de vencer las tentaciones, si conserva su identidad y es consciente de quién es él. El camino cuaresmal es una gran oportunidad para reafirmarnos en nuestra identidad cristiana.

Te daré todo si te postras y me adoras, escuchamos en el evangelio. Otra forma de golpear nuestra identidad es confundirnos en los referentes existenciales que tenemos todos. Dios es uno y no podemos confundir a Dios con cualquier cosa. La adoración, el hecho de doblar la rodilla, es algo que el judío reservaba sólo a Dios. No se dobla la rodilla ante cualquier persona, menos ante cualquier cosa, sin importar la situación de dificultad que estemos pasando. Al leer la tercera tentación es importante que caigamos en la cuenta y revisemos nuestra vida: ¿en quién ponemos nuestra confianza? y ¿de dónde nos viene la fortaleza?

Jesús nos enseña que las necesidades no nos deben hacer perder la claridad mental, ni la disposición del corazón. Dios nos ayude, al inicio de este itinerario cuaresmal, a conservar intacta nuestra identidad cristiana para conducirnos con tranquilidad en el camino de la vida. Nuestra conversión hemos de comenzar a leerla desde el mantener nuestra identidad de hijos queridos por Dios en toda circunstancia de nuestra vida.

La esencia de la cuaresma. Este tiempo sagrado que precede a la Pascua del Señor, no es un tiempo lúgubre o de remordimiento de culpas. Se trata de un tiempo gozoso que nos purifica y nos devuelve la gracia de ser hijos de Dios. Aprovechemos las prácticas cuaresmales en cada comunidad parroquial y a nivel forania: los actos penitenciales, el viacrucis, las meditaciones de cuaresma, los sacrificios voluntarios, las abstinencias, etc; recreemos en nosotros un corazón bueno y renovemos nuestra persona en la misericordia infinita de Dios que no deja de atraernos hacia Él y nunca renuncia a nosotros. Miremos al que traspasaron, y contemplemos la fuerza irrefrenable de su amor por nosotros. Esta es la esencia de la cuaresma: Dios que quiere salvarnos y que nos recrea, para ser la mejor versión de nosotros mismos. Afiancemos nuestro camino de conversión en esta certeza esperanzadora.

Artesanos de la sinodalidad. Después de nuestra asamblea diocesana, hemos iniciado el camino de las asambleas por forania, el camino de asimilación y aplicación del plan diocesano de pastoral va haciéndose realidad, es un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, pero tenemos la seguridad que lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a revitalizar nuestra misión como iglesia diocesana. Agradezco a todos nuestros hermanos que han participado activamente, he podido estar presente y escuchar el sentir y el vivir de cada comunidad.

Agradezco a mis hermanos sacerdotes su compañía y el involucrarse en este proceso. Sigamos en el camino de sinodalidad, en la elaboración de los proyectos de pastoral, especialmente en este tiempo de cuaresma, donde él mismo Papa Francisco nos ha recordado su importancia vital para la vida y misión de la Iglesia.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula