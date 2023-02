En el texto de San Mateo (Mt 5,38-48), hoy escuchamos dos asuntos, introducidos por las frases Han oído que se dijo... Pues yo les digo. Estas frases nos muestran la actualización que Jesús hace de la Ley, llevándola a plenitud.

Ojo por ojo y diente por diente era el espíritu de una ley antigua, la Ley del Talión. Hoy pareciera ser una ley cruel y violenta, pero en su momento fue una medida que ayudó a evitar venganzas sangrientas e interminables. El Señor Jesús, no solo ve la utilidad de esta ley incompleta, sino que invita a ir más allá a quien cree y quiere llevar una nueva vida en atención a la presencia del Reino. La conversión, debido a la presencia del Reino, ha de llevar al discípulo a romper con esta escala de violencia y odio, incluso renunciando a la justicia derivada de la Ley del Talión y apostándole a la ley del amor que no solo ayuda a resistir al mal, sino que permite renunciar al odio y a la venganza.

Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. De igual manera que con el mandato anterior que invitaba a detener la violencia, Jesús mueve a llevar a plenitud existencial el mandamiento del amor. Debido a la presencia del Reino, el discípulo tiene que aprender a ampliar el horizonte de la vivencia del amor, hasta que este alcance a nuestros enemigos, a los que de ordinario tendríamos que dejar fuera: a los que nos odian, a los que no nos saludan, a los que no nos quieren. Amarlos y orar por ellos no son solo actitudes dignas de elogio, sino que son la carta de ciudadanía que nos hace hijos de Dios. El que cree ha de entrar en un verdadero camino de perfección, esto es, entrar en una dinámica insaciable de la vivencia del amor que lo acerque cada día más a la perfección de Dios, referente último y meta de la vida del creyente. La presencia del Reino exige ser perfectos como es perfecto su Padre del cielo.

Jornadas de oración por la paz. Continuando con nuestra oración por la paz en el tercer domingo de mes, hoy pedimos por “la migración forzada”, por tantos hermanos y hermanas que han salido de su patria buscando un futuro mejor para sus familias. Como Obispos de México reconocemos que: “Una de las características propias del hombre, desde su origen, ha sido su movilidad. El deseo de conocer, viajar y descubrir cosas y lugares nuevos, lo ha llevado a un continuo desplazamiento. El avance de la técnica y la construcción de modernas maquinarias han facilitado el desplazamiento de muchas personas a lugares remotos y desconocidos. Por otro lado, también aquí, se encuentra uno de los dramas de nuestro tiempo y de este fenómeno globalizador: la migración forzada de millones de seres humanos que ha obligado a muchos hermanos a dejar su pueblo y su cultura, lo que deriva en pobreza, violencia, falta de oportunidades, rechazo racial, político y religioso, desintegración familiar, trata de personas, necesidad de refugio, constitución de nuevas familias, soledad, desarraigo y una vulnerabilidad jurídica ante su situación de inmigrantes indocumentados” (PGP 38).

Como pueblo de Dios, que peregrina en este mundo, oremos por los que han salido de su Nación, por sus familiares y por los que han perdido la vida en el camino. Sintamos el llamado del Señor para que nos unamos y brindemos apoyo a quien están cerca de nosotros. No desfallezcamos en el hacer el bien, continuemos manifestando el rostro samaritano de nuestra amada Iglesia.

Miércoles de ceniza, 22 de febrero. Este próximo miércoles iniciamos el tiempo litúrgico de la cuaresma con el signo de la recepción de la ceniza. Con ocasión de ello, quiero compartir unos pensamientos del mensaje del Papa Francisco que ha dirigido para esta próxima cuaresma. Ha tenido como título: Ascesis cuaresmal, un camino sinodal. Teniendo como referencia los textos bíblicos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, al relatar el episodio de la

Transfiguración de Jesús, el Papa Francisco nos recuerda que como a los discípulos, en este tiempo litúrgico, el Señor también nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado, “aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a “subir a un monte elevado” junto con Jesús, para vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz”, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades que han aparecido en nuestro caminar.

Es pues necesario ponernos en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal que, como Iglesia, nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal: “Análogamente al ascenso de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es “sinodal”, porque lo hacemos juntos por la misma senda, discípulos del único Maestro. Sabemos, de hecho, que Él mismo es el Camino y, por eso, tanto en el itinerario litúrgico como en el del Sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador.”

También el proceso sinodal parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos puede desalentar, afirma el Papa. Pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su Reino, evitando las tentaciones opuestas del inmovilismo y de la experimentación improvisada. El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y eclesial. Una transformación que, en ambos casos, halla su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la gracia de su misterio pascual.

Para que esta transfiguración pueda realizarse en nosotros este año, el Santo Padre nos propone dos “caminos” a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta. El primero es escuchar a Jesús. Y como en el proceso sinodal escuchar a Cristo pasa también por la escucha a nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia. El segundo camino es no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. Finalmente, bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula