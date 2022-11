La voz del obispo | Debemos ser personas de esperanza y perseverancia

Querida familia diocesana, este domingo en el evangelio de San Lucas (Lc 21,5-19) nos encontramos en el ministerio de Jesús en Jerusalén. El Señor Jesús ha probado ya la autoridad de su doctrina frente a las autoridades judías, incluyendo a los escribas, y ha salido bien librado. Pareciera como si el profeta de Nazaret proyectara la imagen misma de la solidez del templo y entonces viene este discurso escatológico, al que le seguirá el relato de la pasión luego de un breve resumen del ministerio de Jesús en la ciudad santa (21,37-38).

El fragmento que escuchamos en la lectura litúrgica es tan solo la primera parte del discurso escatológico, pero reúne todos los motivos del discurso y es suficiente para tener sentido. Ante la seguridad aparente del mundo representado en la solidez del templo, (construido) con piedras buenas dirá el texto original, Jesús presenta la verdadera solidez del mundo: no quedará piedra sobre piedra.

A la respuesta del ¿cuándo? Jesús responde con algo mucho más importante: el cómo ha de proceder el discípulo. De esta manera, lo que pareciera ser una enseñanza respecto del cuándo de la destrucción se convierte en un adelanto de lo que seguirá en la vida de los discípulos en Jerusalén y en el mundo: los perseguirán, los llevarán, los apresarán...darán testimonio de mí...si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Lo que significa que el discípulo ha de correr la misma suerte del maestro, incluso en el sufrir persecuciones cárceles y muerte. La solidez en la vida de los discípulos no es tan evidente como la solidez del templo de Jerusalén, pero tampoco es tan engañosa. La verdadera solidez -que tiene como cimiento el testimonio del Señor Jesús que el discípulo ha de dar en la adversidad- consigue la vida. La adversidad es tal que el discípulo, como el maestro, experimentará el rechazo, hasta de los más cercanos. Sin embargo, su suerte está asegurada: no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Por tanto, en el discípulo debe prevalecer no el miedo sino la esperanza. Nosotros, discípulos misioneros de Jesucristo, debemos ser personas de esperanza y perseverancia sobre todo en las dificultades y contrariedades del mundo.

Este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Esta jornada, querida expresamente por el Papa Francisco, tiene como objetivo: “En primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción solidaria, como signo concreto de fraternidad”.

En nuestro estado de Chiapas no sólo hay signos de una pobreza material sino que, me atrevo a decir, que hay muchos rostros muy concretos de pobreza. Las estadísticas revelan los números que nos colocan en los últimos lugares de la tabla nacional en muchos sentidos, pero mientras no sean visibilizados seguirán quedando en el anonimato y, por lo mismo, en la falta de atención. Muchas son las causas, pero hoy no es el momento de hacer reflexión sobre ellas sino de abrir nuestros corazones para que nuestras manos compartan lo poco o mucho que tengamos.

En nuestra realidad como familia diocesana, me gustaría que volviéramos a renovar nuestro compromiso de solidaridad y comunión con nuestros hermanos migrantes sobre todo de los más pobres que caminan por la carretera. A propósito de esto, el Papa Francisco en su mensaje con ocasión de esta jornada, comenta que a los pueblos que acogen les resulta cada vez más difícil dar continuidad a la ayuda; las familias y las comunidades empiezan a sentir el peso de una situación que va más allá de la emergencia. Este es el momento de no ceder y de renovar la motivación inicial. Nos sirva a todos mirar a Jesús en nuestros hermanos, especialmente entre los más pobres, entre los que necesitan que les tendamos la mano. No nos cansemos de seguir siendo prójimo para Jesús, pobre entre los pobres.

Querida familia que esta celebración pueda ayudarnos también a reflexionar sobre nuestros estilos de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente. Todos podemos hacer algo por el hermano.

Semana de la familia: espacio de paz, cultivo de valores y sinodalidad. Esta semana iniciamos la semana de la familia en nuestras parroquias. Animo a todas las familias a darse el tiempo de acudir a las catequesis que durante estos días estaremos compartiendo en nuestras comunidades. Ruego a nuestro Buen Dios para que este tiempo sea una oportunidad para todos de cultivar y profundizar en el regalo hermoso que es la familia para la Iglesia y para toda la sociedad.

4. Semana de formación permanente para los sacerdotes. Esta semana estaremos reunidos de nuevo todos los sacerdotes de nuestra familia diocesana; el motivo, ahora, es actualizarnos en los estudios de Sagrada Escritura. Por ello, pido a todos los sacerdotes que no falten y ruego a todas las familias que nos tengan presentes en la oración.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.